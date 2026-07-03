Los artistas emergentes de un CCME 2026 que reunirá a Dellafuente, Violeta, Wisin…

La 16ª edición de Coca-Cola Music Experience 2026 ya tiene forma definitiva con una nueva tanda de confirmaciones que mezcla nombres consolidados con la ya clásica apuesta por el recambio generacional del pop y el urbano. El festival se celebrará los días 4 y 5 de septiembre en el recinto de Iberdrola Music, consolidando ese macroespacio como uno de los centros neurálgicos del directo juvenil en España.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Melendi, Wisin, YSY A, Violeta, Ruslana y Hey Kid, junto a Tami Tamako, Dib y Pikeras. Todos ellos se suman a un cartel ya encabezado por Dellafuente, Milo J, Dei V, Dimitri Vegas u Omar Montes, que subraya la línea editorial de un festival que se debe al pop masivo tanto como al urbano latino y a la electrónica festivalera, funcionando como una alegre batidora de modas y tendencias.

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Pero si hay una lectura menos obvia en esta hornada de confirmaciones, está en el bloque emergente, donde se reúne una diversidad de estilos que refleja la línea editorial del festival y, a la vez, nombres que pueden perfilar el mañana del pop.

Tami Tamako aparece como uno de los perfiles más difíciles de encajar en una sola etiqueta. Conocida en redes como divulgadora de culturas japonesa y coreana, la artista sevillana de origen japonés encarna un personaje que se mueve entre la vida real y el anime, como si fuera una Hatsune Miku desvirtualizada. De momento cuenta con tres singles publicados que coquetean con el R&B, el rap y el pop digital, siendo ‘EX Machine’ el más reciente y el más representativo de su imaginario: una narrativa en la que interpreta a un personaje “programado”, con un cuerpo hecho “de silicona y metal”. ‘Nitro’, por su parte, se apoya en una vibra freestyle ochentera, pero estos temas y ‘Jaque Mate’ mantienen un pulso totalmente pop.

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Más orgánico pero igual de híbrido es el caso de Dib, representante de un urban pop contemporáneo que se mueve «entre R&B, pop latino moderno y trap romántico». En su catálogo conviven registros como el reggaeton con ecos flamencos en ‘No sé quererte’, el giro hacia un hip-hop dosmilero en ‘DOBLE’, o un sonido más atmosférico en ‘Astros’, con influencias que apuntan a Bad Bunny filtrado a través de una sensibilidad pop. Incluso hay espacio para quiebros como el merengue de ‘Tu estela’, que, en realidad, podría ser su mejor canción hasta la fecha.

En una línea más festiva aparece Pikeras, con una propuesta de rumba buenrollera que incorpora códigos del pop urbano como el autotune. Temas como ‘La flor de la vida’, ‘No le digo que no’ o ‘Tu disco de oro’ son todo vibras positivas y conviven con colaboraciones destacadas junto a Lérica, Shakira Martínez u Omar Montes, reforzando el componente colectivo del proyecto. Originario de Castelldefels (Barcelona), Adriá Balañá Revet firma un proyecto entregado a la construcción de un repertorio de puro jolgorio y disfrute comunitario.

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En paralelo, CCME sigue afinando su estrategia “phygital” con una nueva campaña protagonizada por los influencers Plex y Ángela Mármol, reforzando la idea de festival expandido más allá del recinto físico. El livestreaming -ya convertido en pieza estructural del evento- volverá a jugar un papel central, tras superar los dos millones de visualizaciones en YouTube en la última edición.

En lo logístico, el festival activa entradas de día a 42 euros más gastos y abonos completos en su segundo tramo de precios a 75 euros más gastos, manteniendo la venta a través de canales oficiales y la posibilidad de pago mediante el Bono Cultural Joven.

El Coca-Cola Music Experience 2026 sumará nuevos asistentes a una trayectoria que supera los 375.000 asistentes presenciales en sus 15 ediciones, además de una audiencia digital que cada año sigue el festival en streaming. En su último formato online, el directo superó los 2 millones de visualizaciones en YouTube, con la participación de creadores de contenido entre actuaciones.

El festival, por otro lado, mantiene también una estrategia de sostenibilidad que busca reducir su impacto ambiental y optimizar la colaboración entre organizadores, proveedores y asistentes, lo que le ha valido el certificado externo “Evento Sostenible” de Eventsost.