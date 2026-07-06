El primer ministro de Australia ha pedido disculpas después de que un comentario sobre Kylie Minogue en un podcast de humor haya acabado convirtiéndose en un asunto de Estado. Anthony Albanese ha tenido que rectificar públicamente tras participar en un juego del tipo «shag, marry, date» («acostarse, casarse o salir»), en el que ha terminado eligiendo a Kylie para las tres opciones.

La escena ha tenido lugar en el podcast Bush Deep, donde la presentadora Nikki Osborne le ha pedido que repartiera las categorías entre Kylie Minogue, Nicole Kidman y la artista Rhonda Burchmore. Albanese ha intentado esquivar la pregunta, pero ha acabado rindiéndose: «Kylie, claramente… Las tres. Es fantástica», ha respondido entre risas.

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Lo que parecía una anécdota ha ocupado titulares durante el fin de semana. Políticos de la oposición e incluso diputados independientes han criticado que un primer ministro haya participado en un juego de ese tipo, calificándolo de sexista e impropio del cargo. La diputada independiente Zali Steggall ha asegurado que debería haber rechazado la propuesta, mientras que desde el Partido Liberal han calificado sus comentarios de «irrespetuosos con las mujeres» y «vergonzosos para Australia».

La respuesta de Albanese ha llegado este lunes y sido breve pero contundente: «Pido disculpas sin reservas por los comentarios», ha señalado su oficina en un comunicado de una sola frase.

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Desde su propio Gobierno han intentado rebajar la polémica recordando que se trataba de un podcast de humor y que el formato ha sido muy distinto al de una entrevista política convencional. Una de las ministras laboristas incluso ha salido en su defensa señalando que ser fan de Kylie Minogue lo comparte con millones de personas.

La polémica, por cierto, ha coincidido con el estreno de nueva música de Kylie Minogue: una colaboración con Snow Patrol titulada ‘These Alarms’ que devuelve a la australiana a la faceta rockera que exploró en los 90.

