Muere Lauren Bennett, voz de ‘Party Rock Anthem’, a los 37 años

Lauren Bennett, cantante invitada en el macroéxito global ‘Party Rock Anthem‘ de LMFAO, ha fallecido a los 37 años, tal y como han confirmado en un comunicado las integrantes de G.R.L., el grupo del que formó parte hasta 2020.

«Nuestros corazones están rotos y no podemos empezar a expresar lo mucho que significaba para nosotras», han señalado Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen en un comunicado conjunto. «Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dejó».

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Aunque la noticia de su fallecimiento ha trascendido ahora a los medios, diversos reportes indican que Bennett murió entre los pasados meses de mayo y junio.

Bennett, que fue descubierta en The X Factor y formó parte originalmente del grupo Paradiso Girls, alcanzó la fama internacional gracias al enorme éxito de ‘Party Rock Anthem’ de LMFAO durante el verano de 2011. La canción llegó al número 1 en una veintena de países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. También lideró las listas en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza, además de alcanzar el número 7 en España.

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Antes del fenómeno de ‘Party Rock Anthem’, Bennett ya había colaborado como artista invitada en dos temas destacados: un remix de ‘I Got It from My Mama’, de will.i.am, y ‘Love Gun’, de CeeLo Green.

En 2012 se incorporó a la girl band G.R.L., conocida por éxitos como ‘Wild Wild Love’, junto a Pitbull, y ‘Vacation’, incluida en la banda sonora de ‘Los Pitufos 2’. La tragedia golpeó al grupo en 2014, cuando una de sus integrantes, Simone Battle, falleció por suicidio.

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En 2017, junto a su hermano Ryan, Lauren Bennett formó BENNETT, un dúo de folk, country, blues y rock. Posteriormente, G.R.L. se disolvió definitivamente en 2020. Su lanzamiento más reciente fue una versión de ‘These Boots Are Made for Walkin’, el clásico popularizado por Nancy Sinatra, publicada este mismo año.

En el plano personal, Lauren Bennett estaba casada con el actor Kenny Wormald.