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Olivia Rodrigo deja a Charli XCX y Katy Perry sin top 1 en JNSP

iko
Por iko

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Olivia Rodrigo deja a Charli XCX y Katy Perry sin top 1 en JNSP

Por iko
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Olivia Rodrigo se sustituye a sí misma en el número 1 de JENESAISPOP. Sube ‘stupid song’, baja un pelín ‘the cure’. El tema de Olivia recibe un 33% de los votos en Instagram, seguido muy de cerca por lo nuevo de Charli XCX (31%), en menor medida Katy Perry (22%) y Rose Gray (14%).
Otras entradas destacadas son las de Carly Rae Jepsen y @ en el top 10. Gara Durán con Barry B, Morreo y Angèle también llegan al top 20. Se cuela muy por los pelos en el top 40 Bb trickz.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 3 stupid song Olivia Rodrigo
2 2 1 Wink Wink Charli XCX
3 3 1 Watch It Burn Katy Perry
4 6 4 2 Club to Your Arms Rose Gray
5 5 1 On Wires Carly Rae Jepsen
6 1 1 6 the cure Olivia Rodrigo
7 3 2 5 hate that i made you love me Ariana Grande
8 5 2 6 SS26 Charli XCX
9 4 4 2 New Religion Bebe Rexha, Faithless
10 10 1 Autosmile @
11 11 1 Una casa en el Teide Gara Durán, Barry B
12 12 1 Locos por el ritmo Morreo
13 29 13 3 Black Prada Dress Ellie Goulding
14 16 14 3 Too Easy Tinashe
15 9 9 4 I Knew It, I Knew You Taylor Swift
16 16 1 Dis-le Angèle
17 13 13 2 A pesar de ti y de mí Mon Laferte
18 11 11 3 mejores momentos Belén Aguilera
19 18 3 7 I'm your girl right? Tove Lo
20 19 4 4 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada
21 14 1 9 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
22 8 5 3 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
23 37 15 4 Days We Left Behind Paul McCartney
24 23 2 4 Bar Manolo SVSTO
25 31 1 35 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
26 26 5 11 drop dead Olivia Rodrigo
27 34 6 7 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
28 32 1 20 Reliquia Rosalía
29 28 1 11 I Feel So Free Madonna
30 7 7 2 Oda a Géminis Algora
31 10 10 2 Not Around Anymore Broken Social Scene
32 33 3 8 Rock Music Charli XCX
33 36 3 4 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
34 34 1 a la mala Bb trickz
35 24 6 6 ORIGAMI! Kesha
36 17 11 5 pequeñita! Judeline
37 21 7 5 Girl Like Me PinkPantheress
38 22 22 2 Troleo Cupido, l0rna
39 27 15 7 Upside Down Natalie Imbruglia
40 20 4 8 Happy Now Lykke Li

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