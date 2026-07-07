Olivia Rodrigo deja a Charli XCX y Katy Perry sin top 1 en JNSP

Olivia Rodrigo se sustituye a sí misma en el número 1 de JENESAISPOP. Sube ‘stupid song’, baja un pelín ‘the cure’. El tema de Olivia recibe un 33% de los votos en Instagram, seguido muy de cerca por lo nuevo de Charli XCX (31%), en menor medida Katy Perry (22%) y Rose Gray (14%).
Otras entradas destacadas son las de Carly Rae Jepsen y @ en el top 10. Gara Durán con Barry B, Morreo y Angèle también llegan al top 20. Se cuela muy por los pelos en el top 40 Bb trickz.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|3
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|2
|–
|2
|1
|Wink Wink
|Charli XCX
|3
|–
|3
|1
|Watch It Burn
|Katy Perry
|4
|6
|4
|2
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|5
|–
|5
|1
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|6
|1
|1
|6
|the cure
|Olivia Rodrigo
|7
|3
|2
|5
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|8
|5
|2
|6
|SS26
|Charli XCX
|9
|4
|4
|2
|New Religion
|Bebe Rexha, Faithless
|10
|–
|10
|1
|Autosmile
|@
|11
|–
|11
|1
|Una casa en el Teide
|Gara Durán, Barry B
|12
|–
|12
|1
|Locos por el ritmo
|Morreo
|13
|29
|13
|3
|Black Prada Dress
|Ellie Goulding
|14
|16
|14
|3
|Too Easy
|Tinashe
|15
|9
|9
|4
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|16
|–
|16
|1
|Dis-le
|Angèle
|17
|13
|13
|2
|A pesar de ti y de mí
|Mon Laferte
|18
|11
|11
|3
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|19
|18
|3
|7
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|20
|19
|4
|4
|Prophecy at 1420 MHz
|Boards of Canada
|21
|14
|1
|9
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|22
|8
|5
|3
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|23
|37
|15
|4
|Days We Left Behind
|Paul McCartney
|24
|23
|2
|4
|Bar Manolo
|SVSTO
|25
|31
|1
|35
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|26
|26
|5
|11
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|27
|34
|6
|7
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|28
|32
|1
|20
|Reliquia
|Rosalía
|29
|28
|1
|11
|I Feel So Free
|Madonna
|30
|7
|7
|2
|Oda a Géminis
|Algora
|31
|10
|10
|2
|Not Around Anymore
|Broken Social Scene
|32
|33
|3
|8
|Rock Music
|Charli XCX
|33
|36
|3
|4
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|34
|–
|34
|1
|a la mala
|Bb trickz
|35
|24
|6
|6
|ORIGAMI!
|Kesha
|36
|17
|11
|5
|pequeñita!
|Judeline
|37
|21
|7
|5
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|38
|22
|22
|2
|Troleo
|Cupido, l0rna
|39
|27
|15
|7
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|40
|20
|4
|8
|Happy Now
|Lykke Li
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Danceteria
|Madonna
|–
|Stereo
|Cannelle
|–
|BESITO
|Judeline
|–
|espiral
|Ela Minus, Nick León
|–
|Babyline
|La Roux
|–
|Un andalucito más
|Viva Belgrado
|–
|Waiting
|Beth Orton
|–
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|–
|Helicrisum
|Kiko Veneno
|–
|Divine Intervention
|The Rolling Stones