paco te quiero: «Dark Souls es como estar en una banda: miedo, obstáculos y, al final, satisfacción»

‘hay un pez naranja en el suelo del metro‘ es uno de los mejores discos de 2026 para la redacción de JENESAISPOP, de momento. La obra de paco te quiero está inspirada por artistas contemporáneos y atemporales -de Menta a Slowdive-, pero sobre todo cuenta con melodías universales. Las densidades enriquecen pistas como ‘qué más da’, mientras los teclados de ‘sólo contigo’ apuestan por la inmediatez. Invitados en MEISTER OF THE WEEK, nuestra sección comisariada por Jägermusic, paco te quiero han decidido jugar a Dark Souls. Sorprendentemente, en ocasiones, surgen varios paralelismos entre videojuegos y música alternativa… El grupo responde de manera colectiva, excepto cuando está indicado.

¿Por qué habéis elegido hablar de Dark Souls?

Es un juego al cual le guardamos especial cariño algunos miembros del grupo y varios de sus espacios se nos hacen tan familiares como la ciudad que recorremos.

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¿Por qué habéis elegido este y no cualquiera de los juegos posteriores de From Software?

Frans: Este fué el primero que jugué y al que más cariño le guardo, más tarde le insistí a Joan para que lo probase también y acabó bastante enganchado.

¿Todos os lo habéis pasado? ¿En qué orden?

Joan: Yo aún no me lo he pasado porque me empezó a dar problemas la Play 3 cuando iba por 4 reyes. Entonces, me compré el remastered para la PS4, tuve que volver a empezar y ahí sigo.

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¿En qué zona/ciudad de Lordran es más probable que se celebrase un concierto de Paco te quiero?

Siento que el mundo pintado de Ariamis es el lugar donde haría mejor fondo para un concierto nuestro. El marco de nubes nieve y algo de humo negro transmiten esa nostalgia tristona que tanto nos gusta.

¿Qué aspecto del juego os hizo enamoraros de él? Su libertad, su dificultad, su arte…

Todo un poco la verdad, aunque lo que más me gusta es su dificultad. Me parece muy potente esa sensación de enfrentarte a un boss por primera vez y pensar que es completamente imposible pasártelo y, sin embargo, después de intentarlo durante horas (o días), aprender a leer sus movimientos y probar distintas estrategias, acabas consiguiéndolo. Sabes que no te lo has pasado porque el juego se haya vuelto más fácil, sino porque tú has mejorado. A medida que vas superando bosses empiezas a interiorizar la idea de que, con suficiente paciencia y determinación, puedes conseguir cosas que creías que no eras capaz. Es como que de pronto adquieres más confianza en ti mismo.

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En Dark Souls todo son personajes rotos, decadencia, estar “hueco” por dentro… ¿Cómo conecta eso con la música emo/shoegaze?

Lo cierto es que hay una conexión muy inmediata entre la atmósfera decadente del juego y cualquier música con un componente nostálgico/amargo. Creo que es muy común relacionar los escenarios de fantasía oscura con la música que transmite una cierta épica, es una idea que siento que surge de la cultura de los AMV. Seguramente podrías escoger una canción de Swirlies o de my dead girlfriend al azar y funcionarían para expresar algún ambiente o elemento narrativo del juego.

«Podrías escoger una canción de Swirlies o de my dead girlfriend al azar y funcionarían para expresar algún ambiente o elemento narrativo del juego»

Sobre todo, Dark Souls consiste mucho en tirar hacia adelante pese a que todo te dice lo contrario. ¿Os sentís identificados con este aspecto del juego?

Totalmente. Sobre todo, nos sentimos muy identificados con el tirar hacia adelante a base de aprender. No somos mucho de la cultura del esfuerzo: en los tiempos que corren, no tiene mucho sentido esta filosofía. Pero si que defendemos aprender cuando la cagas y seguir yendo hacia adelante, como una especie de no perder la fe en uno mismo.

El juego también es famoso por no explicarte prácticamente nada directamente. Te deja que te descubras todo por ti mismo. A la hora de hacer música, ¿os gusta esta forma de contar historias, presentar proyectos…?

Aunque no somos una banda que intente darle al oyente exactamente lo que espera, sí somos bastante más explícitos que Dark Souls. En ese sentido, creo que le damos mucho más al oyente lo que quiere de lo que Dark Souls le da al jugador, que para nosotros es un caso extremo. Pero precisamente ahí reside lo radical que fue ese videojuego, sobre todo en la época en la que apareció, cuando los videojuegos estaban empezando a volverse más mainstream y fáciles. Muchas de nuestras canciones a la primera pillas de que van. A Dark Souls le das más igual en ese sentido y mola bastante más.

«Ese camino en suelo movedizo con miedo y con obstáculos seguido de esa gran satisfacción y orgullo es, en esencia, lo que implica tener una banda»

¿Hay algún boss que os recuerde a la experiencia de tener una banda independiente?

Sin duda el “lecho del caos” es el boss que mejor expresa lo increíblemente tedioso y caótico que puede llegar a ser tener una banda. Todo lo que rodea al boss expresa aleatoriedad, incertidumbre y prisa. El boss te deja clara la tarea que debes completar para derrotarlo pero el camino para alcanzar sus puntos débiles es toda una odisea. Es probablemente el boss que más juega con tu paciencia y tu capacidad de ser resiliente (es frustrante). Dicho esto por esta misma razón se hace especialmente satisfactorio derrotarlo. Ese camino en suelo movedizo con miedo y con obstáculos seguido de esa gran satisfacción y orgullo es, en esencia, lo que implica tener una banda.

Todo el mundo termina Dark Souls conociéndose un poco mejor a sí mismo. ¿Qué os ha enseñado Dark Souls sobre la vida?

No me gusta hacer este tipo de lecturas en las que se le da tanta importancia a una obra, para mí significó un gran videojuego y un mundo en el que sumergirme, casi como una zona de confort. Si es cierto que de algún modo el juego te requiere ser resiliente y proactivo para poder completarlo pero creo que a veces está bien mirar a las obras por lo que son sin necesidad de endiosarlas para justificar el amor que sentimos por ellas.

