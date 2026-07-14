PinkPantheress debutará en el cine en la nueva de los Daniels

Quién lo hubiera dicho que aquella chica que apareció en 2021 subiendo canciones de 1 minuto a internet, escondiendo su identidad y sin que casi nadie supiera ni cómo era ni cómo se llamaba, acabaría debutando como actriz en una película de los Daniels.

Sí, PinkPantheress se pasa al cine. Victoria Walker se ha incorporado al reparto de la nueva película secreta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, el dúo detrás de la genial ‘Todo a la vez en todas partes‘, una de las mejores películas de 2022. Por ahora, Universal no ha contado absolutamente nada sobre la historia.

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Eso sí, el reparto promete: Matt Damon, Sandra Oh, Charles Melton, Sean Kaufman, Silvia Dionicio, Jackson Kelly, Kerrice Brooks, Thalia Dudek y Michael Gandolfini compartirán pantalla con la pop star británica, que ya de anónima no tiene nada.

Mientras llega este debut cinematográfico, PinkPantheress sigue teniendo un hit entre manos. Su colaboración con Zara Larsson, ‘Stateside’, continúa instalada en el top 60 global de Spotify, una prueba más de que el tema está teniendo una vida comercial bastante más larga de lo habitual.