Kevin Morby y Waxahatchee tienen un hijo

Kevin Morby y Waxahatchee son padres. Lo han revelado en sus redes sociales con una foto de la artista y el bebé en sus brazos, junto a un texto en el Substack de Morby. Los fans ya lo están llamando el «bebé más guay».

Una de las sorpresas de la gira conjunta de Katie Crutchfield, el nombre real de la autora de ‘Tigers Blood’, y MJ Lenderman que comenzó el pasado abril era el embarazo de la artista. Ahora, Kevin Morby cuenta la historia de cómo su hijo llegó al mundo: «Regresé de mi gira europea justo a tiempo para que nuestro precioso bebé tirase abaje la puerta dos semanas antes de lo previsto».

- Publicidad -

Este detalla que llegó a su casa solamente «ocho horas antes de que Katie rompiese agua»: «Me gusta pensar que el pequeño me estaba esperando», ha comentado. Morby también ha anunciado que no podría ir al festival Eaux Claires de Justin Vernon y Aaron Dessner. Su hueco ha sido reemplazado por un tal Bon.