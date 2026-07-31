Fat Dog, directos a la yugular en ‘Shit Love’

El próximo 2 de octubre Fat Dog publican su segundo disco, ‘Cancel Me (I’m Tired)’. El primero, ‘WOOF’, contuvo éxitos como ‘Running’ o ‘King of the Slugs’.

Fat Dog pueden aproximarse al sonido de The Rapture o Sleaford Mods, indistintamente. Se puede ver en los dos adelantos que llevábamos de este álbum: el corte titular, que dicen que se ha inspirado en John Lennon pero no puede estar más pensado para las discotecas; y ‘Go Fuck Urself’, una adaptación punkie -totalmente sui generis- del sonido Human League.

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‘Shit Love’, el tercer single que estrenan hoy, es nuestra Canción del Día. Fat Dog despliegan toda su energía en esta producción a medio camino entre Primal Scream y The Streets, que captura perfectamente ese «vivir deprisa» a que se enfrentan todos los grupos debutantes. La letra va de marrón en marrón, desde «es una pesadilla que viene a por mí» y «no sabía que ser un cabrón era lo tuyo» a «¿estás intentando acabar conmigo?»… pasando por «es lunes, no es mi día más divertido». El estribillo habla todo el rato de «cocinar con gas», acentuando la sensación de peligro que tiene toda la percusión.

Quizá sirva como pista de su inspiración, la vida a que se han enfrentado los 7 miembros de Fat Dog, según la nota de prensa de Domino:

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“En algún momento de esa gira, todos sufrimos algún tipo de pequeño colapso”, dice Chris, que recuerda haber perdido la cabeza en Los Ángeles, dándose cabezazos contra la pared mientras llevaba puesto un casco de fútbol americano (…) El líder de Fat Dog (Joe Love) se casó en Las Vegas tras pedirle matrimonio a su novia en San Francisco. “Dimos un concierto ante dos personas en Las Vegas”, recuerda Joe, “y al día siguiente me casé”. Y así, con el Elvis deprimido resonándole en los oídos, Joe llegó a casa y comenzó a trabajar en el segundo álbum de Fat Dog». Este es el resultado:

