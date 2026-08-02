Charli xcx, de nuevo top 2 en JNSP; entran Eartheater, Strokes, Ganges…

‘Danceteria’ de Madonna sigue siendo lo más votado en JENESAISPOP, pero ya no obteniendo el 90% de los votos, sino el 70% frente a ‘Camera’ de Charli XCX, quien vuelve a quedar en el número 2 de nuestra lista semanal. Ningún tema de este año de Charli ha conseguido llegar al top 1, que la artista no repite desde ‘Guess’. En todo caso, ‘Camera’ es la entrada más fuerte, aunque también llegan al top 10 Eartheater, ADÉLA, Chico Blanco y Strokes. Quedan a las puertas Ganges y Sam Smith.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|4
|Danceteria
|Madonna
|2
|–
|2
|1
|Camera
|Charli xcx
|3
|4
|2
|3
|Voyager
|PJ Harvey
|4
|–
|4
|1
|Nova
|Eartheater
|5
|–
|5
|1
|Ain't in LA
|ADÉLA
|6
|17
|2
|5
|Wink Wink
|Charli XCX
|7
|–
|7
|1
|Special Place
|Chico Blanco, Regularfantasy
|8
|–
|8
|1
|Lonely in the Future
|The Strokes
|9
|18
|1
|15
|I Feel So Free
|Madonna
|10
|19
|1
|13
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|11
|–
|11
|1
|PALOMITA OJOS AZULES
|Ganges
|12
|–
|12
|1
|Oh Mother
|Sam Smith
|13
|29
|13
|2
|I'd Be Lyin'
|Kelly Clarkson
|14
|26
|3
|5
|Watch It Burn
|Katy Perry
|15
|16
|2
|5
|On Wires
|Carly Rae Jepsen
|16
|2
|2
|4
|BESITO
|Judeline
|17
|11
|3
|3
|if you wanna party, come over to my house
|Fcukers
|18
|12
|12
|3
|idea 1
|Kelela
|19
|13
|13
|3
|Nightshift Superstar
|Muse
|20
|28
|20
|2
|Tu recuerdo
|Blanca Paloma
|21
|5
|4
|6
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|22
|10
|1
|7
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|23
|–
|23
|1
|Giving Up Air
|The Temper Trap
|24
|–
|24
|1
|Switchblade
|beabadoobee
|25
|38
|1
|39
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|26
|6
|6
|2
|Maldito Cupido
|Cupido, Cuco
|27
|30
|27
|2
|Easy Street
|Queens of the Stone Age
|28
|31
|28
|2
|Hazte así
|joseluis
|29
|3
|3
|4
|Lost Boys
|Phoebe Bridgers
|30
|24
|2
|9
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|31
|22
|7
|6
|Oda a Géminis
|Algora
|32
|–
|32
|1
|Hoy por ti
|Lido Pimienta, Nelly Furtado
|33
|35
|29
|3
|Someday, Somewhere
|Jungle
|34
|23
|1
|24
|Reliquia
|Rosalía
|35
|14
|14
|3
|Notting Hill
|Suki Waterhouse
|36
|7
|7
|2
|Light the Way
|Leon Bridges
|37
|9
|9
|2
|My Body Isn't Ready
|sombr
|38
|40
|15
|4
|espiral
|Ela Minus, Nick León
|39
|21
|13
|4
|Divine Intervention
|The Rolling Stones
|40
|27
|9
|5
|Locos por el ritmo
|Morreo
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Vertical
|Nia Archives
|–
|Shit Love
|Fat Dog
|–
|petal
|Ariana Grande
|–
|IS IT LOVE
|Tyla
|–
|New Beginnings
|Yard Act
|–
|Tell Me
|54 Ultra
|–
|g3lato y f3sta
|BEGOÑA
|–
|Too Little, Too Late
|Orville Peck
|–
|como un imán
|Claudia Arenas
|–
|In the Night
|Beck