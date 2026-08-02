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Charli xcx, de nuevo top 2 en JNSP; entran Eartheater, Strokes, Ganges…

iko
Por iko

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Charli xcx, de nuevo top 2 en JNSP; entran Eartheater, Strokes, Ganges…

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‘Danceteria’ de Madonna sigue siendo lo más votado en JENESAISPOP, pero ya no obteniendo el 90% de los votos, sino el 70% frente a ‘Camera’ de Charli XCX, quien vuelve a quedar en el número 2 de nuestra lista semanal. Ningún tema de este año de Charli ha conseguido llegar al top 1, que la artista no repite desde ‘Guess’. En todo caso, ‘Camera’ es la entrada más fuerte, aunque también llegan al top 10 Eartheater, ADÉLA, Chico Blanco y Strokes. Quedan a las puertas Ganges y Sam Smith.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 Danceteria Madonna
2 2 1 Camera Charli xcx
3 4 2 3 Voyager PJ Harvey
4 4 1 Nova Eartheater
5 5 1 Ain't in LA ADÉLA
6 17 2 5 Wink Wink Charli XCX
7 7 1 Special Place Chico Blanco, Regularfantasy
8 8 1 Lonely in the Future The Strokes
9 18 1 15 I Feel So Free Madonna
10 19 1 13 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
11 11 1 PALOMITA OJOS AZULES Ganges
12 12 1 Oh Mother Sam Smith
13 29 13 2 I'd Be Lyin' Kelly Clarkson
14 26 3 5 Watch It Burn Katy Perry
15 16 2 5 On Wires Carly Rae Jepsen
16 2 2 4 BESITO Judeline
17 11 3 3 if you wanna party, come over to my house Fcukers
18 12 12 3 idea 1 Kelela
19 13 13 3 Nightshift Superstar Muse
20 28 20 2 Tu recuerdo Blanca Paloma
21 5 4 6 Club to Your Arms Rose Gray
22 10 1 7 stupid song Olivia Rodrigo
23 23 1 Giving Up Air The Temper Trap
24 24 1 Switchblade beabadoobee
25 38 1 39 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
26 6 6 2 Maldito Cupido Cupido, Cuco
27 30 27 2 Easy Street Queens of the Stone Age
28 31 28 2 Hazte así joseluis
29 3 3 4 Lost Boys Phoebe Bridgers
30 24 2 9 hate that i made you love me Ariana Grande
31 22 7 6 Oda a Géminis Algora
32 32 1 Hoy por ti Lido Pimienta, Nelly Furtado
33 35 29 3 Someday, Somewhere Jungle
34 23 1 24 Reliquia Rosalía
35 14 14 3 Notting Hill Suki Waterhouse
36 7 7 2 Light the Way Leon Bridges
37 9 9 2 My Body Isn't Ready sombr
38 40 15 4 espiral Ela Minus, Nick León
39 21 13 4 Divine Intervention The Rolling Stones
40 27 9 5 Locos por el ritmo Morreo
Candidato Canción Artista
Vertical Nia Archives
Shit Love Fat Dog
petal Ariana Grande
IS IT LOVE Tyla
New Beginnings Yard Act
Tell Me 54 Ultra
g3lato y f3sta BEGOÑA
Too Little, Too Late Orville Peck
como un imán Claudia Arenas
In the Night Beck

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