Charli xcx, de nuevo top 2 en JNSP; entran Eartheater, Strokes, Ganges…





‘Danceteria’ de Madonna sigue siendo lo más votado en JENESAISPOP, pero ya no obteniendo el 90% de los votos, sino el 70% frente a ‘Camera’ de Charli XCX, quien vuelve a quedar en el número 2 de nuestra lista semanal. Ningún tema de este año de Charli ha conseguido llegar al top 1, que la artista no repite desde ‘Guess’. En todo caso, ‘Camera’ es la entrada más fuerte, aunque también llegan al top 10 Eartheater, ADÉLA, Chico Blanco y Strokes. Quedan a las puertas Ganges y Sam Smith.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 4 Danceteria Madonna 2 – 2 1 Camera Charli xcx 3 4 2 3 Voyager PJ Harvey 4 – 4 1 Nova Eartheater 5 – 5 1 Ain't in LA ADÉLA 6 17 2 5 Wink Wink Charli XCX 7 – 7 1 Special Place Chico Blanco, Regularfantasy 8 – 8 1 Lonely in the Future The Strokes 9 18 1 15 I Feel So Free Madonna 10 19 1 13 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 11 – 11 1 PALOMITA OJOS AZULES Ganges 12 – 12 1 Oh Mother Sam Smith 13 29 13 2 I'd Be Lyin' Kelly Clarkson 14 26 3 5 Watch It Burn Katy Perry 15 16 2 5 On Wires Carly Rae Jepsen 16 2 2 4 BESITO Judeline 17 11 3 3 if you wanna party, come over to my house Fcukers 18 12 12 3 idea 1 Kelela 19 13 13 3 Nightshift Superstar Muse 20 28 20 2 Tu recuerdo Blanca Paloma 21 5 4 6 Club to Your Arms Rose Gray 22 10 1 7 stupid song Olivia Rodrigo 23 – 23 1 Giving Up Air The Temper Trap 24 – 24 1 Switchblade beabadoobee 25 38 1 39 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 26 6 6 2 Maldito Cupido Cupido, Cuco 27 30 27 2 Easy Street Queens of the Stone Age 28 31 28 2 Hazte así joseluis 29 3 3 4 Lost Boys Phoebe Bridgers 30 24 2 9 hate that i made you love me Ariana Grande 31 22 7 6 Oda a Géminis Algora 32 – 32 1 Hoy por ti Lido Pimienta, Nelly Furtado 33 35 29 3 Someday, Somewhere Jungle 34 23 1 24 Reliquia Rosalía 35 14 14 3 Notting Hill Suki Waterhouse 36 7 7 2 Light the Way Leon Bridges 37 9 9 2 My Body Isn't Ready sombr 38 40 15 4 espiral Ela Minus, Nick León 39 21 13 4 Divine Intervention The Rolling Stones 40 27 9 5 Locos por el ritmo Morreo

Candidato Canción Artista – Vertical Nia Archives – Shit Love Fat Dog – petal Ariana Grande – IS IT LOVE Tyla – New Beginnings Yard Act – Tell Me 54 Ultra – g3lato y f3sta BEGOÑA – Too Little, Too Late Orville Peck – como un imán Claudia Arenas – In the Night Beck

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten 54 Ultra / Tell Me

ADÉLA / Ain't in LA

Algora / Oda a Géminis

Ariana Grande / hate that i made you love me

Ariana Grande / petal

beabadoobee / Switchblade

Beck / In the Night

BEGOÑA / g3lato y f3sta

Blanca Paloma / Tu recuerdo

Carly Rae Jepsen / On Wires

Charli xcx / Camera

Charli XCX / Wink Wink

Chico Blanco, Regularfantasy / Special Place

Claudia Arenas / como un imán

Cupido, Cuco / Maldito Cupido

Eartheater / Nova

Ela Minus, Nick León / espiral

Fat Dog / Shit Love

Fcukers / if you wanna party, come over to my house

Ganges / PALOMITA OJOS AZULES

joseluis / Hazte así

Judeline / BESITO

Jungle / Someday, Somewhere

Katy Perry / Watch It Burn

Kelela / idea 1

Kelly Clarkson / I'd Be Lyin'

Leon Bridges / Light the Way

Lido Pimienta, Nelly Furtado / Hoy por ti

Madonna / Danceteria

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

Morreo / Locos por el ritmo

Muse / Nightshift Superstar

Nia Archives / Vertical

Olivia Rodrigo / stupid song

Orville Peck / Too Little, Too Late

Phoebe Bridgers / Lost Boys

PJ Harvey / Voyager

Queens of the Stone Age / Easy Street

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Rose Gray / Club to Your Arms

Sam Smith / Oh Mother

sombr / My Body Isn't Ready

Suki Waterhouse / Notting Hill

The Rolling Stones / Divine Intervention

The Strokes / Lonely in the Future

The Temper Trap / Giving Up Air

Tyla / IS IT LOVE

Yard Act / New Beginnings Ver resultados