La nueva joya de Blonde Redhead se llama ‘Blood Spilled’

Entre los grupos veteranos surgidos en los noventa que siguen sin mostrar síntomas de agotamiento creativo hay que hablar de Blonde Redhead. Su carrera vive un nuevo momento de inspiración, como mínimo desde 2007, aunque muchos dirán que nunca ha habido un bajón.

Su nuevo single vuelve a ser brillante. ‘Blood Spilled’ reúne todos los ingredientes que hacen reconocible el sonido de Blonde Redhead, pero los reorganiza para sonar, una vez más, diferentes.

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La Canción Del Día de hoy es una de esas piezas que crecen poco a poco. Arranca envuelta en un indie rock de aire ensoñador, con guitarras distorsionadas y sintetizadores flotando alrededor de la voz de Kazu Makino, hasta desembocar en un crescendo épico, casi un tornado emocional.

La letra parece girar en torno a la muerte, el duelo y el vínculo con quienes ya no están. Makino canta sobre la «sangre derramada sobre el océano», se pregunta «¿me abandonaste?» y acaba encontrando consuelo en la idea de un reencuentro: «algún día volveré a verte». Antes reivindica que «mi tiempo, mi dolor y mi alegría» pertenecen a esta vida «hasta que abandone este cuerpo».

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La propia Makino ha explicado que escribió la canción tras una etapa marcada por las pérdidas. Asegura que la muerte supone el final del cuerpo, pero no del alma, y que sigue sintiendo la presencia de personas que ya no están. Para ella, ‘Blood Spilled’ habla del libre albedrío del alma y del cuerpo, pero también de aprovechar el tiempo que tenemos aquí: «Este es nuestro momento, nuestro dolor y nuestra alegría. Nos pertenecen».

Presumiblemente el primer avance de un nuevo disco que sigue sin anunciarse, ‘Blood Spilled’ se publica junto a una cara B, ‘Crimson Door’, precisamente la «puerta carmesí» a la que Makino invita a abrirse en uno de los versos de la canción.

