RFTW: Turnstile, CURRO, Dominic Fike, JENNIE…





Hoy 28 de agosto salen los nuevos discos de Interpol, Alabama Shakes, Dinosaur Jr, The Linda Lindas, Mike D (Beastie Boys), Sara Bareilles, Ty Segall, The Jayhawks, Mastodon o Jim James. De todos ellos podéis escuchar una pieza en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend«.

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También hay nuevos singles de Olivia Rodrigo, Alex Warren, JENNIE, Haute & Freddy, underscores, Empress Of o Angèle. Recomendamos especialmente los nuevos temas de Dominic Fike, flowerovlove con Willow, Boy Harsher o Angus & Julia Stone. En España, el panorama se anima un montón con nuevos temas de CURRO, Nadie Patín, Morreo, Amor Líquido o Zahara con la increíble Laaza.

Hay colaboraciones de Kendrick Lamar y Tyler the Creator, aunque las enormes colaboraciones de la semana son las que encontramos en el disco de versiones de Turnstile. Ahí están Slayyyter, Four Tet, Blood Orange, Dan Deacon, Panda Bear, Hayley Williams, Oklou, Alex G… Se ha escogido como «focus track» el tema cantado por Elton John. Ahora ‘SEEIN’ STARS’ es un dúo.

