Cristina Llanos (Dover) habla de violación, maltrato, anorexia, depresión, Ley Trans e Israel

Cristina Llanos, voz de Dover, ha roto su silencio con ‘La noche cayó y ya nadie puede salvarme’ (La Esfera de los Libros), un diario en el que repasa algunos de los episodios más duros de su vida. El Mundo publica un adelanto del libro, que llega este jueves a las librerías.

Llanos relata con crudeza el maltrato sufrido por parte de su padre, incluyendo insultos, golpes y otras situaciones violentas, y cuenta también la agresión sexual que sufrió a los 18 años por parte de un vecino, tras la que comenzaron años de depresión e ideaciones suicidas. Sobre estas últimas, escribe: «Vivo porque, aunque me avergüence admitírmelo a mí misma, no tengo huevos para matarme». El libro aborda también la anorexia, que sufrió durante distintas etapas de su vida, y su relación con el alcohol y los medicamentos.

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El libro aborda también la fibromialgia, que terminó afectando a sus cuerdas vocales y provocó que Llanos abandonase los escenarios, así como la muerte de su hermano Mariano en 2023 y la de sus padres.

En ‘La noche cayó y ya nadie puede salvarme’ hay espacio igualmente para sus opiniones políticas, que prometen ser bastante polémicas. Llanos se declara feminista radical, en una posición cercana a la que en inglés se denomina «TERF», carga contra la actual Ley Trans y cuestiona que una legislación que, según ella, «desprotege» a las mujeres pueda considerarse una buena ley.

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El diario incluye además reflexiones sobre otros asuntos políticos y sociales, entre ellos su posición favorable a Israel, según adelanta El País, aunque esta parte no aparece en el avance publicado por El Mundo.