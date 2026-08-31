David Fair, co-fundador de Half Japanese, fallece

Ha muerto David Fair, co-fundador junto a su hermano Jad de Half Japanese, uno de los grupos más libres e inclasificables surgidos del underground estadounidense. Fair falleció este sábado 29 de agosto a los 74 años a causa de un cáncer, según ha confirmado su hermano a Rolling Stone.
Los Fair empezaron Half Japanese en su dormitorio y publicaron sus primeras grabaciones caseras en 1977. Su música mezclaba ruido, pop, experimentación, versiones delirantes y una filosofía completamente DIY, especialmente visible en su célebre texto «How to Play Guitar», donde defendía que aprender a tocar consistía, básicamente, en olvidarse de las reglas.
Aunque Jad fue siempre el principal motor creativo del grupo, David participó de forma intermitente y desarrolló también una carrera como artista visual, productor y músico en solitario. Half Japanese acabaría convirtiéndose en un grupo de culto, con fans como Kurt Cobain y una invitación de Nirvana para abrir varios conciertos de su gira de ‘In Utero’ en 1993. El mito quiso además que Cobain llevase una camiseta de Half Japanese cuando murió.
En España hemos podido ver a Half Japanese en varias ocasiones, entre ellas en Primavera Sound en 2011 y en GetMAD! en 2017.