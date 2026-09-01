El amor es una ruina para los adorables Tiny Habits

Tiny Habits son Cinya Khan, Maya Rae y Judah Mayowa, tres músicos que se conocieron en 2021 estudiando en Berklee y que pronto llamaron la atención por sus cuidadísimas armonías vocales. Entre sus fans se encuentran Elton John, que está en todos los fregados, y David Crosby. Los han apodado «prodigios de las armonías», nada menos.
Después de publicar el EP ‘Tiny Things’ (2023), llegó su debut, ‘All For Something’ (2024), y ahora acaban de sacar ‘Keepers’, un segundo disco en el que amplían su sonido hacia el soul, el R&B y el disco sin perder esas armonías que son su gran seña de identidad.
Entre las canciones de ‘Keepers’ está ‘Love Ruins Everything’, un adorable corte retro-disco con ecos de Earth, Wind & Fire. La letra habla de esa trampa bastante universal por la que, cuando llega el amor, te obsesiona y acaba ocupándolo todo: “When it’s happening, it’s that or nothing else”. Y cuando se termina, te deja desamparado, haciendo que aquello que parecía tan importante parezca que “was all for nothing”.
La gracia es que la música no parece demasiado preocupada por semejante tragedia. Las armonías de Tiny Habits y los metales suenan joviales y luminosos, convirtiendo esta pequeña canción sobre el desastre sentimental en algo bastante más parecido a una celebración. Porque sí: el amor lo arruina todo, pero al menos se puede bailar.