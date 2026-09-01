6 trabajadores de Ed Sheeran, hospitalizados

Seis trabajadores han acabado en el hospital después de sufrir un accidente mientras desmontaban el escenario del concierto que Ed Sheeran ofreció el sábado en Detroit. El incidente tuvo lugar ya de noche, cuando el equipo trabajaba en el Ford Field tras el último concierto del cantante en la ciudad.

Por lo que ha trascendido, una carretilla elevadora perdió el control en una zona de acceso para vehículos del estadio y golpeó a varios trabajadores. Los afectados se dirigían a tomarse un descanso cuando se produjo el accidente, que movilizó a los servicios de emergencia alrededor de las 23:00.

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Los seis fueron trasladados a distintos hospitales. Dos se encontraban inicialmente en estado grave y otros cuatro permanecían estables, aunque ninguno sufrió heridas que pusieran en peligro su vida. Uno de los trabajadores tuvo que pasar la noche ingresado.

Ford Field ha anunciado que está revisando lo sucedido y que colaborará tanto con las autoridades como con los responsables de la producción. El estadio, de momento, ha evitado especular sobre las causas del accidente mientras continúa la investigación.