Ed Sheeran / Play

Que los artistas se busquen a sí mismos en lugares como la India hace décadas que sabemos que es un cliché. Más o menos desde que Alanis Morissette publicó ‘Thank You’… 20 años después del famoso viaje de los Beatles a Rishikesh. Ed Sheeran, que sabe que nunca ha tenido a la crítica musical de su parte, ha terminado su nuevo álbum ‘Play’ en el mismo país sin miedo a nada. Allí ha trabajado con la estrella local Arijit Singh, incorporando instrumentos como el sitar.

Persuadido por el productor Ilya Salmanzadeh, también se ha interesado por la cultura persa y ha colaborado con la cantante iraní Googoosh. Ahora los singles de Ed Sheeran se llaman cosas como ‘Sapphire’ y ‘Azizam’.

Por mucho que un par de colores distingan este proyecto de otros de Sheeran, ‘Play’ no es un disco tan persa ni tampoco tan indio después de todo. Madonna pasó tres años en Lisboa y no un mes, lo que contribuyó a que buscara conectar la secuencia de ‘Madame X’ a través de idiomas o instrumentos, mientras aquí esas influencias vienen y van constantemente, como quien enciende y apaga un interruptor de manera aleatoria. El bansuri aparece en las pistas 5, 10 y 13; y el ghatam, en las 3, 4, 5 y 13. Quiero decir que, a ratos sí y a ratos no, esto es un disco normal y corriente de Ed Sheeran.

Y esto no es necesariamente malo. Quizá por estar acabadas por productores habituales del pop como Johnny McDaid, las canciones más viajeras terminan sonando un poquito a Coldplay en realidad. En concreto, a ‘Everyday Life‘. Incluso el fantasma de gente como Black Eyed Peas sobrevuela el experimento de ‘Symmetry’. Salvando la misteriosa ‘Don’t Look Down’, que no en vano es la única contribución de Fred again.. -ojalá hubieran sido más-, ‘Play’ deja más poso en las pistas que suenan al Ed Sheeran de toda la vida.

‘Old Phone‘ es un country tan bonito que ya quisiera Morgan Wallen, y encierra una historia única. En 2015, ya en plena ola de popularidad, Ed Sheeran decidió deshacerse de su teléfono móvil. Solo cuando un juez se lo requisó en busca de pruebas para un supuesto plagio que se desestimó, lo encendió. Y allí entonces aparecieron mensajes de un amigo que ya había muerto o de una chica que ya había dejado de ser su novia. También ‘Camera’ sabe sacar partido de nuestra bizarra conexión con la tecnología, recordando que nuestros ojos serán suficientes -y sumo el registro más raspado de su voz- para volver a saborear un momento importante.

Sin necesidad de ceñirse a lo acústico, ‘Opening’ es una canción 100% Ed Sheeran, que pasa de un registro más minimalista al rap, como ya ha hecho en otras ocasiones, revelando mucho de sí mismo, de sus traumas y de sus inseguridades. «Nunca he molado, pero nunca he sido un fracasado», te recuerda, sin necesidad de tirar de colegas como Eminem o Stormzy. Le sienta igualmente bien el neo-soul a lo Amy Winehouse de ‘A Little More‘, la balada desgarrada para su pareja que es ‘Slowly’… y luego ya poco a poco vuelve a caer en tópicos, cuando termina cantando a sus hijas (‘For Always’) o recurriendo al Autotune de Bon Iver (‘Heaven’).

Con sus más y sus menos, Edward Christopher sigue sonando honesto, en su papel de yerno perfecto, como salido de un mundo en el que se sigan usando expresiones como «ser un pedazo de pan». Se sigue sintiendo en sus letras de siempre, no sé si tanto en ‘Azizam‘ y ‘Sapphire’.