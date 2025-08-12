Ed Sheeran regresa a 2011 en la (des)enfadada ‘A Little More’

Musicalmente, Ed Sheeran lleva ya bastante tiempo de capa caída. En ‘A Little More’, el artista británico entrega una canción divertida, burlona y sin pretensiones que además es todo un regreso a sus inicios: videoclip con Rupert Grint a lo ‘Lego House’, estribillo pegadizo a más no poder y verso de rap incluido. Por eso, es la Canción del Día.

«He lanzado tres discos sin rapear y los fans querían que mi yo del 2011 volviese», ha escrito Sheeran en un post de Instagram. Así nace ‘A Little More’, una de las canciones más ácidas de la carrera del artista. De hecho, es tan mordaz como buenrollera: «Te solía querer, pero ahora te odio un poquito más cada día», canta en el estribillo.

- Publicidad -

«Tengo que cerrar la puerta con llave, a la mierda lo de construir puentes / Coge tus disculpas y tíralas a la basura», rapea Sheeran. En la vena de canciones como ‘Fuck You’ de CeeLo Green o ‘Roses’ de Outkast, ‘A Little More’ tiene momentos de dejar caer el micro al suelo: «Un día, todos estaremos muertos / Pero desde ahora hasta entonces / No te quiero ver nunca más».

El videoclip es tanto el reencuentro con el actor Rupert Grint después del vídeo de ‘Lego House’ como la segunda parte de aquel, lanzado hace 14 años. De esta forma, el personaje de Grint está intentando desintoxicarse de la obsesión que tenía con Sheeran en ‘Lego House’, viéndolo en cada rincón al que se dirige. Por ejemplo, en el altar. ‘A Little More’ es el cuarto single de ‘Play’, disponible el próximo 12 de septiembre.