Ed Sheeran quiere campaña larga para ‘Play’ y estrena ‘Old Phone’

Tras ‘Azizam‘, un single que ha sido top 3 en Reino Unido, pero solo número 27 en el Global diario de Spotify, Ed Sheeran mueve ficha. Eso sí, el disco que la contiene no saldrá de momento. Hoy el artista anuncia que su nuevo álbum está en preventa, pero no estará disponible hasta dentro de más de 4 meses: ‘Play’ no saldrá hasta el 12 de septiembre, casi después de todo el verano. ¿Cuántos singles podremos conocer hasta entonces?

En un mensaje compartido en Instagram, Ed Sheeran explica que este álbum nace «como respuesta al periodo más oscuro de su vida». Está empapado también de la música que ha escuchado por el mundo, revelando que terminó el proceso creativo estando en la India.

- Publicidad -

A diferencia de ‘Azizam’, el nuevo single no es consecuencia de esos viajes. ‘Old Phone’, disponible desde hoy, es una canción acústica de cierto aroma country. Os dejamos con el tracklist del disco, cuyo título más llamativo -‘Azizam’ aparte’- es ‘Sapphire’. Los demás van de ‘Opening’ a ‘Heaven’.

01 “Opening”

02 “Sapphire”

03 “Azizam”

04 “Old Phone”

05 “Symmetry”

06 “Camera”

07 “In Other Words”

08 “A Little More”

09 “Slowly”

10 “Don’t Look Down”

11 “The Vow”

12 “For Always”

13 “Heaven”