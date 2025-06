Ed Sheeran se enamora del humor de La Revuelta

Con motivo de sus dos conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, Ed Sheeran rompió una de sus propias reglas para visitar el programa de David Broncano: «Conozco el programa y esto es nuevo para mí porque normalmente no voy a programas si estoy de gira», comentó el británico.

Es por esto mismo que lo que se emitió ayer por la noche fue grabado el sábado por la mañana, para aprovechar que Sheeran solo tenía ese rato para hacer la entrevista. Como de costumbre con los invitados internacionales, Broncano fue traduciendo la conversación en directo para el público, pero en esta ocasión también pusieron subtítulos.

Después de una deliciosamente absurda conversación sobre rinocerontes, hámsters y pelos púbicos en los espaguetis, Sheeran destacó el humor del programa y lo comparó con lo que hay en los programas de su país: «En Inglaterra no podrías hacer esas preguntas de qué prefieres. Me gusta que podáis llevar al límite el humor», confesó.

El cantautor británico presentó en directo las canciones ‘Azizam’ y ‘Old Phone’, pero el momentazo del encuentro fue la actuación conjunta con Grison, que con su pedalera, su guitarra y su habilidad con el beatbox ayudó a Sheeran a improvisar sobre la canción ‘Don’t’.

