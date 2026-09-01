Duran Duran anuncian concierto único en España en 2026

Duran Duran actuarán el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, en el que será su único concierto en España este año. La banda británica llegará con más de cuatro décadas de trayectoria y su conocido repertorio de clásicos, además de una nueva atención por parte de las generaciones más jóvenes: Sabrina Carpenter ha reivindicado recientemente al grupo y llegó a compartir escenario con ellos.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre a las 12:00 horas a través de la web de Movistar Arena. La preventa exclusiva para la comunidad VIP comenzará ese mismo día a las 10:00 horas.

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Desde ‘Duran Duran’ (1981) hasta ‘Danse Macabre‘ (2023), el grupo ha construido una discografía llena de himnos como ‘Rio’, ‘Hungry Like the Wolf’, ‘The Reflex’, ‘Ordinary World’ o ‘A View to a Kill’. Su último álbum hasta la fecha es Danse Macabre, mientras que en 2026 han presentado ‘Free To Love’, junto a Nile Rodgers.