‘La bola negra’ estrena tráiler en Netflix y ya apunta a los Oscar

Ya está aquí el primer tráiler de ‘La bola negra’ desde que Netflix se hizo con la película de Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi. La cinta, que llegará a los cines españoles el 25 de septiembre, se estrenará después internacionalmente de la mano de Netflix, con lanzamiento en Estados Unidos previsto para el 16 de octubre.

La película entrelaza las historias de tres hombres en 1932, 1937 y 2017, conectados por el deseo, la sexualidad, el dolor y la memoria. Inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, ‘La bola negra’ cuenta con Guitarricadelafuente en su debut como actor, además de Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

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El hype es enorme: Los Javis se llevaron el premio a la Mejor Dirección en Cannes, compartido con Pawel Pawlikowski, después de una ovación de 20 minutos. Y en Estados Unidos ya empiezan las quinielas para los Oscar. Variety coloca la película en cinco categorías: Mejor Película, Película Internacional, Diseño de Producción, Vestuario y Sonido, aunque España todavía tiene que elegir oficialmente su representante para los premios de 2027.

