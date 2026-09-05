Underscores lleva a Imogen Heap más lejos en ‘The Peace’

Entre los temas favoritos de pop de los últimos meses, este improbable tema de underscores se ha convertido en uno de los nuestros. ‘The Peace’ parte de una melodía vocal pasada por vocoder y sin percusión, muy en la estela de Imogen Heap y ‘Hide and Seek’, pero el loop acaba marcando el ritmo por sí solo. April Grey va superponiendo capas, teclados y voces hasta darle un carácter digital, casi cyborg, mientras unos gemidos procesados hacen las veces de percusión.

En nuestra Canción del Día, la letra cuenta tres episodios de consumo compartido con una persona cercana, en Brooklyn, Coachella y Europa: de ahí la idea de «I just wanna share the peace with you». El videoclip, estrenado hace tres semanas, convierte esa energía en una especie de fiesta desatada, con Harper Grey engullida por una multitud que baila y se agita a su alrededor.

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Hacia el final, el loop vocal, las armonías, los teclados y la melodía principal se entrelazan hasta alcanzar un clímax precioso. ‘The Peace’ tiene algo de experimento pop que termina siendo tremendamente pegadizo. El pop global va necesitado de nuevos hits y este debería ser uno de ellos: una auténtica joya que, espontáneamente, se ha convertido en una fan favorite y ya es la canción más escuchada de underscores en Spotify.

