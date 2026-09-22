Leo Rizzi sale muy airoso del reto «Samba»

Leo Rizzi, autor del viral ‘Amapolas’, por fin ha liberado el que era uno de los secretos mejor guardados de su último disco, el notable ‘La belleza de las flores‘. Su álbum se entrega a cierta espiritualidad, a la psicodelia, a las reflexiones por lo que el capitalismo nos hace exigirnos hacia nosotros mismos, etcétera.

Los temas que más han dado que hablar del último disco son ‘Puro’, ‘Nueva era’, ‘Corazón hinchado’ o ‘Aquí nadie se puede morir’ con Santi Balmes. Pero al final aparecía una canción bastante disfrutona y feliz. Un tema con una melodía tipo ‘Sweet Harmony’, solo que llevada a Brasil y sorteada de silbidos, para celebrar una relación de amor que por una vez funcionó bien.

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Se trata de ‘Samba’, que era un bonus track secreto de la edición vinilo, que finalmente se ha decidido subir a plataformas a tiempo para promocionar la gira del artista. Leo Rizzi estará actuando el 15 de octubre en [La 2] de Apolo en Barcelona, el 17 de octubre en Custom (Sevilla), el 21 de octubre en But (Madrid), el 23 de octubre en Stage Live de Bilbao, y el 25 de octubre en Jerusalem (Valencia). Las entradas están a la venta en MiTaquilla.

‘Samba’ es tan distinta al resto del álbum que durante nuestra reciente entrevista con Leo Rizzi le preguntamos varias cosas sobre ella: «Es literalmente un bug, un hidden track. Salió también un poco desde esa referencia al Río de la Plata, a Eduardo Mateo y toda esa mezcla de samba y bossa nova. Me apetecía hacer algo así, pero no tenía cabida dentro del disco como tema central. Tenía que ser más bien una ventanita».

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Respecto a si el artista podría seguir esta línea en el futuro, no lo descarta: «Sí me imagino haciendo algo con mucha referencia a la bossa nova, pero este disco pedía otra cosa».

