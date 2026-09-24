Perfume Genius sigue sumando proyectos musicales solo un año después de su último disco, ‘Glory’, reeditado este año. Y el nuevo tiene más que ver con ‘Ugly Season’ que con un álbum convencional. Mike Hadreas ha compartido ‘Natural High’, una pieza creada para ‘The Lesson’, su nuevo espectáculo de música y danza junto a la coreógrafa Kate Wallich.

‘The Lesson’ está inspirado en ‘La pianista’, la novela de Elfriede Jelinek y la adaptación cinematográfica de Michael Haneke, y vuelve a reunir a Hadreas y Wallich después de ‘The Sun Still Burns Here’, el espectáculo que ambos estrenaron en 2019. La música de Hadreas funciona como banda sonora de la pieza y ‘Natural High’ es el primer adelanto. Pascal Stevenson, de Fashion Club, participa en la producción.

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La canción se entrega al caos, un poco a la atmósfera ‘Twin Peaks’ también, y ofrece un curioso puzzle sonoro. Empieza atmosférica, con teclados de aire clásico, próximos al clavecín, después un drone de guitarra eléctrica se impone envolviendo el tema en una bruma… y de ahí pasamos a un final que acelera el ritmo para entregarse a una especie de tecno, pero sin perder el aire a chamber pop del comienzo. No es un single al uso, igual que ‘The Lesson’ tampoco es exactamente un disco al uso.

La letra presenta a Hadreas en un estado de vulnerabilidad y desorientación, hablando de un cadáver, un cráneo en una estantería y de vagar «pálido y solo» por la orilla de alguien. Entre imágenes de súplica, asfixia y desnudez aparece repetidamente ese «natural high» del título, hasta desembocar en una serena conclusión, cuando Hadreas canta «I’m alright».

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Hadreas ha dicho que siempre ha pensado sus álbumes «como bandas sonoras de películas que no existen», una idea que suena más a cliché que esta canción. Aquí la comparación tiene algo más de sentido, porque la música acompaña literalmente a los bailarines y el mundo de ‘The Lesson’ se construye en escena junto a Wallich.

