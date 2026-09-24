Perfume Genius sigue sumando proyectos musicales solo un año después de su último disco, ‘Glory’, reeditado este año. Y el nuevo tiene más que ver con ‘Ugly Season’ que con un álbum convencional. Mike Hadreas ha compartido ‘Natural High’, una pieza creada para ‘The Lesson’, su nuevo espectáculo de música y danza junto a la coreógrafa Kate Wallich.
‘The Lesson’ está inspirado en ‘La pianista’, la novela de Elfriede Jelinek y la adaptación cinematográfica de Michael Haneke, y vuelve a reunir a Hadreas y Wallich después de ‘The Sun Still Burns Here’, el espectáculo que ambos estrenaron en 2019. La música de Hadreas funciona como banda sonora de la pieza y ‘Natural High’ es el primer adelanto. Pascal Stevenson, de Fashion Club, participa en la producción.
La canción se entrega al caos, un poco a la atmósfera ‘Twin Peaks’ también, y ofrece un curioso puzzle sonoro. Empieza atmosférica, con teclados de aire clásico, próximos al clavecín, después un drone de guitarra eléctrica se impone envolviendo el tema en una bruma… y de ahí pasamos a un final que acelera el ritmo para entregarse a una especie de tecno, pero sin perder el aire a chamber pop del comienzo. No es un single al uso, igual que ‘The Lesson’ tampoco es exactamente un disco al uso.
La letra presenta a Hadreas en un estado de vulnerabilidad y desorientación, hablando de un cadáver, un cráneo en una estantería y de vagar «pálido y solo» por la orilla de alguien. Entre imágenes de súplica, asfixia y desnudez aparece repetidamente ese «natural high» del título, hasta desembocar en una serena conclusión, cuando Hadreas canta «I’m alright».
Hadreas ha dicho que siempre ha pensado sus álbumes «como bandas sonoras de películas que no existen», una idea que suena más a cliché que esta canción. Aquí la comparación tiene algo más de sentido, porque la música acompaña literalmente a los bailarines y el mundo de ‘The Lesson’ se construye en escena junto a Wallich.