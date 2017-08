Madonna vs Mariah Carey

No se sabe de dónde viene la polémica pero los fans de Madonna y de Mariah Carey se odian. Repito, no se caen mal: se odian. Los unos se ríen de los fracasos y defectos de la otra y la cosa ha llegado hasta el punto de que en algunos foros de música incluso está prohibido hablar de la guerra entre ellas. Nosotros lo descubrimos en este post y desde entonces la relación entre ambas, o mejor dicho, entre sus fans, no ha dejado de fascinarnos. Este año, para más inri, sacan disco a la vez y los fans están que les va a dar algo. A muchos les da igual qué tal estarán sus álbumes, si son más experimentales o qué. Lo importante es: ¿quién venderá más?

Mariah Carey -Sus amigos la llaman Mimi, qué horterada.

-Ha vendido unos 150 millones de álbumes.

-Los fans de Madonna dicen que debe su éxito a habérsela @#&% a Tommy Mottola.

-Tuvo el mal gusto de liarse con Eminem y Luis Miguel. Puaj.

-‘Touch My Body’ será su 18º número 1 en EE.UU. Incluso el segundo single, ‘Migrate’, tiene sus posibilidades.

-Está muy cerca de no ser nadie en Europa. En España vende como una indie.

-Es cursi y se pone cosas que no le valen: es la Ana Obregón de América.

-En uno de los mejores momentos de su carrera tuvo que cancelar conciertos porque no vendía entradas.

-Su película, ‘Glitter’, era tan mala que hasta la echaron de su compañía discográfica.

-Se ha reído de la falta de éxito de Madonna, así. Su mánager dijo hace poco algo muy parecido.

-Los fans de Madonna la llaman, entre otras cosas, Maraya Fatty.

-No sabe hacer el pino puente.

-Sus fans son homosexuales exaltados.