Cuando Manic Street Preachers revelaron por primera vez que trabajaban en dos discos distintos, sonaba a fantasmada, a un entretenimiento que sólo le interesaría ya a ellos, un grupo que vivió su mejor momento de popularidad hace casi veinte años, y que no hace tanto anunció que se retiraba por una larga temporada. Como si la sola idea de plantearse distanciarse de la música les hubiera servido para nutrirse de nuevas ideas, su carrera parece bastante encauzada. Porque si ‘Rewind the Film‘, el disco que publicaban a finales de 2013, era su álbum acústico, intimista, incluso con algún momento rozando la calidad de navideño (colaboraba Richard Hawley), ‘Futurology’ es esa prometida entrega más reivindicativa y europea, no tan kraut como anunciaron pero sí bastante alemana.

Europa y la sociedad son cuestiones que les han ocupado a lo largo de su politizada carrera musical (¿recordáis aquella broma ‘Miss Europa Disco Dancer’?), tocando temas tan espinosos como la Guerra Civil Española, la opresión del capitalismo sobre el pueblo, etcétera. En este nuevo disco, cargado de reflexiones desde su mismo nombre, se tratan cuestiones como las excusas para la guerra y las “falsas economías que hablan falsamente sobre tus sueños” (‘Let’s Go to War’), el revuelo que causó el grupo por actuar en Cuba hace unos años (‘The Next Jet to Leave Moscow’) o la obsesión por el capital (‘Sex Power Love and Money’). El objetivo del lanzamiento, una reflexión sobre la situación sociopolítica en la que vivimos y la incertidumbre por el futuro, es claro, y no es de extrañar que en uno de los singles hayan querido contar con la actriz Nina Hoss (por aquí muy conocida por ser la protagonista de ‘Barbara‘) para entonar eso de ‘Europa geht durch mich‘. No hay que ser un lince para averiguar por qué han escogido a una alemana para su colaboración o por qué este idioma vuelve a aparecer en la épica ‘Black Square’ en este momento de la historia de este inquieto continente.

Hemos hablado de Alemania y de Rusia y porque estos han sido lugares que estética y musicalmente han inquietado tanto a Franz Ferdinand, quizá a ellos (más que a Gang of Four, no digo ya a Can o a Neu!) pueda recordarnos ‘Let’s Go to War’. Pero lo importante es que con los de Alex Kapranos coinciden en la inmediatez de unas pistas que cuentan con ritmos galopantes (‘Walk Me To The Bridge‘) y buenos estribillos (la propia ‘Futurology’). Esta última, que sirve para abrir, huele a ‘Heroes’ de David Bowie, tema que no en vano pertenece a la etapa berlinesa del artista. Los sonidos industriales, crudos, electrónicos y glam pueblan todo el minutaje (incluso baladas como ‘Divine Youth’ con Georgia Ruth Williams), dejando temas tan ilustrativos como ‘Dreaming a City (Hugheskowa)’, un corte que a pesar de ser instrumental, no puede ser más claro en su sentido último, e interesantes mezclas entre acústica y electrónica como ‘The View From Stow Hill’, que nos remiten a ‘This is My Truth, Tell Me Yours’.

Volviendo a citar los años 90, es raro que un grupo pueda vivir un segundo momento de gloria mayor que el primero, pero publicando discos tan distintos entre sí, cada uno con su inspiración concreta y sus aciertos, o con imágenes con las que cualquiera puede identificarse, como esa “sonrisa al feo mundo en el que no encajamos” de ‘Walk Me To The Bridge’; es raro que dejen insatisfecho a quien se moleste por escucharlos. Eso por no hablar de la edición deluxe con CD2 con todas las demos, temas extra y gran caja con forma de libro.

Manic Street Preachers actúan en la edición 20 aniversario del Festival de Benicàssim esta semana.

Clasificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Europa geht durch mich’, ‘Let’s Go To War’, ‘Futurology’, ‘Black Square’

Te gustará si: te gustan el Bowie de finales de los 70, Franz Ferdinand, los propios Manics

Escúchalo: en Spotify