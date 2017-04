Ya se conocen todos los nominados a los Grammy.

Los grandes derrotados de la noche de nominaciones son U2. Tras introducir ‘Songs of Innocence‘ en todos los iTunes del mundo, el grupo llevó a las tiendas un vinilo “white label” de este álbum dos semanas antes de tiempo (el 30 de septiembre), sólo para que el álbum computara en esta edición de los Grammy. Pero no ha servido para casi nada. U2 tienen una única nominación: mejor álbum de rock. Y parece difícil que puedan ganarla, pues tendrán que enfrentarse en ella a Beck, que sí está reconocido como posible mejor álbum del año.

Otros derrotados al no llegar a las categorías de mejor canción y grabación cuando partían como favoritos han sido Pharrell y John Legend, que acudían con sendos “lives” de ‘Happy’ y ‘All of Me’ (la composición original estaba fuera de plazo). Al menos en estas categorías grandes no ha colado. Pharrell ha salvado los muebles situando ‘G I R L’ entre los cinco nominados a álbum del año.

Katy Perry, que esperaba ser nominada por la estupenda ‘Dark Horse’, otro de los mayores éxitos del año, tampoco ha sido reconocida. ¿Ganará la mejor canción de dúo o grupo o se lo quedará Iggy Azalea con Charli XCX? ‘Prism’ ha sido nominado a mejor disco de pop, pero no ha llegado a la categoría de álbum del año, como sí sucedía con ‘Teenage Dream’ en su momento.

Otros que han decepcionado son Arcade Fire. Vienen -recordemos- de ganar el Grammy a mejor álbum del año con ‘The Suburbs’. ‘Reflektor’ no correrá esa suerte, pues sólo ha sido nominado a mejor disco alternativo. Al menos ‘We Exist’ compite por mejor vídeo.

En la categoría revelación, también hay que hablar de decepción en cuanto a Tove Lo y FKA twigs. Haim y sobre todo Iggy Azalea sí han conseguido ser nominadas y ojo con esta última porque siendo novata ha logrado tres nominaciones.

No será la noche 100% Beyoncé

Seguramente Beyoncé se haga con los seis premios a los que aspira, pero la cantante vivía horas angustiosas cuando ‘Drunk In Love’ no era anunciada ni como mejor canción ni como mejor grabación. La academia se decantaba por ‘Chandelier’ de Sia, ‘Stay With Me’ de Sam Smith, ‘Fancy’ de Izzy Azalea, ‘All About That Bass’ de Meghan Trainor y hasta ‘Shake it Off’ de Taylor Swift. No se puede decir que el nivel sea espectacular, por lo que estamos ante un pequeño varapalo para la artista. De manera sorprendente, Beyoncé tampoco ha sido nominada en mejor vídeo.

Teniendo en cuenta que Beyoncé es la artista femenina más nominada de la historia y lo flojo que ha sido este año, esperábamos que fuera su noche y ganara en todas las categorías principales, pero ya no será posible.