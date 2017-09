Suede / Night Thoughts

Suede ya estaban obsesionados con la juventud cuando tenían 25 años. Uno de sus mayores hits se llamaba ‘So Young’, tenían una cara B llamada ‘Young Men’ y referenciaban la vida loca indirectamente en canciones como ‘Beautiful Ones’ o ‘Saturday Night’. Así que imaginaos ahora que tienen casi 50. De nuevo: no hay que quedarse en que ‘Night Thoughts’, su nuevo disco, arranque con ‘When You Are Young’, con que la penúltima pista sea un breve intermedio llamado ‘When You Were Young’ o con que haya un single llamado ‘Like Kids‘. La primera es un claro recuerdo de los miedos de la niñez (“y te escondes bajo las sábanas” dice en un momento, para terminar “jugarás en el laberinto, hasta que tu madre te llame”), pero hay muchos más guiños a lo largo del álbum.

El mejor es el musical. Los singles ‘Outsiders‘ -una historia de chico y chica alienados aderezada con un riff muy Siouxsie- y el mencionado ‘Like Kids’ están fuertemente vinculados con su álbum más exitoso, el editado en 1996 ‘Coming Up’. El buen fluir del disco además conecta el primero con el también popero ‘No Tomorrow’, cuyo estribillo “luchemos contra el dolor / como si no hubiera un mañana” lo dice todo, mientras que el segundo aparece claramente resaltado por una segunda mitad de álbum que reduce los BPM’s para mostrar momentos mucho más pesimistas y frustrantes que nos hablan de la incomunicación.

Suede han querido hacer una especie de disco conceptual. El resultado no es espectacular, pues -para qué nos vamos a engañar- se inspira demasiado en su época dorada, y su propio título ‘Night Thoughts’ cae en los esperables lugares comunes. Pero sí han hecho un álbum bastante mejor que el “comeback” que supuso ‘Bloodsports‘, que a su vez no estaba nada mal. El grupo ha compuesto la mayoría de esta música en Bélgica, pensada como una sola sesión, sin que Brett Anderson tuviera aún las melodías vocales o las letras. Por eso muchas pistas van unidas, por eso se han organizado conciertos en Londres presentando el álbum al completo y por eso el grupo ofrecerá dos shows en Primavera Sound por un lado tocando hits y por otro presentando el álbum junto a su película.

Porque sí, hay película para este álbum. Como han venido explicando en el “pista a pista” de su cuenta de Youtube, con la cinta dirigida por Roger Sargent (The Libertines) no buscaban la literalidad, sino diferentes interpretaciones. Así, este disco podría narrar el suicidio en el mar de un personaje de mediana edad (¿acaso el que escuchábamos en los primeros discos de Suede?) y el recuerdo de su pasado y de sus miedos en sus últimos instantes de vida; pero también simplemente los “pensamientos nocturnos” que atormentan o consuelan a todo adulto.

Musicalmente, los cortes más baladescos bien podrían servir de banda sonora para una película de Tim Burton (una línea en ‘Pale Snow’ parece directamente sacada de ‘Eduardo Manostijeras’), y ese aroma tristón aparece de nuevo en ‘I Don’t Know How To Reach You’ -más Morrissey que Bowie, por mucho que nos hayamos acordado de las evidentes influencias de Anderson estos días viendo vídeos– o en ‘Tightrope’. Los arreglos de la primera canción de ‘Night Thoughts’ son tan adecuados como las progresiones de la final ‘The Fur & The Feathers’, pero el mayor acierto de Suede sigue siendo el mismo, el haber encontrado la forma de “vender juventud”, bien sea a través del amor como plantea ‘Like Kids’ (“Like kids, like savages / And we’ll run in the playground / If you’ll just stay with me”), bien a través de esa energía que continúa encerrando su música dos décadas después.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘Like Kids’, ‘Outsiders’, ‘What I’m Trying To Tell You’, ‘No Tomorrow’

Te gustará si te gustan: ‘Coming Up’, ‘Dog Man Star’, Siouxsie, Morrissey

Escúchalo: Spotify