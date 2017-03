Barei / Throw the Dice

Por primera vez en 13 años una canción que España presenta a Eurovisión mola. Independientemente de que Barei supere aquel 8º puesto de Beth, algo que nadie ha conseguido desde entonces, o de que quede entre las últimas, la canción española no da vergüenza ajena. Han sido años muy duros para los eurofans más exigentes de nuestro país. No hay más que recordar temas como ‘Que nos quiten lo bailao’, grupos como El Sueño de Morfeo, títulos tan escatológicos como ‘Para llenarme de ti’, chorradas como ‘Baila el Chiki-chiki’, alaridos sin sentido como “the rain! the rain! dancing! dancing!”… Es difícil hacerlo peor. Televisión Española (y Buenafuente): perdonamos, pero no olvidamos.

La mala racha termina -o eso esperamos- con la eufórica ‘Say Yay!’. Al margen de algún arreglo un tanto amateur y de la incómoda traducción que nos da Wikipedia de su título (“di yupi”), se trata de una canción bastante digna en la que ella, Bárbara Reyzábal, y su pareja Rubén Villanueva (Malú, Belén Arjona, etcétera) junto a Víctor Púa, se han puesto las pilas. El resultado es un tema de dance noventero y guiños disco, en la estela de Jess Glynne, que cuenta con un inteligente estribillo cuasi instrumental, como el que en los últimos años hemos oído en hits de Katy Perry, Disclosure, Rihanna, largo etcétera. Alguien hacía los deberes.

Como acompañamiento para esta divertida canción, Barei reedita su álbum del año pasado, remasterizado en Estados Unidos y con unas cuantas canciones nuevas. La mala noticia es que este disco no era tan bueno como ella decía. La buena es que ‘Say Yay!’ es de sus últimas canciones, por lo que esperemos que vaya de aquí para arriba. Y es que por mucho que ahora los temas cuenten con el respaldo de Chris Gehringer, ‘Throw the Dice’ viene a demostrar que antes de ‘Say Yay!’, a Barei no se le había ocurrido ponerse la lista de lo más oído en Spotify para comprobar que sus temas resistían las comparaciones con el catálogo “de Rihanna y Justin Bieber”. En muchos casos estamos ante temas de acabado pobre que lamentablemente sí podemos identificar con los discos que se editan con prisas en torno al Festival de Eurovisión -aunque no sea el caso-, y lastrados por una producción muy mejorable que se parece bastante más a ‘Operación Triunfo’ que a Jessie Ware o a Janelle Monáe.

No obstante, hay buenas ideas en el álbum, que lo sitúan por encima de otros discos similares, sobre todo en cuanto a melodías y composición. Hay un fondo neo-soul en ‘Super Ranger’, en el que intuimos que es cierto que es bastante fan de Michael Jackson o los Jackson 5; el góspel de ‘Wildest Horses’ salva la canción de la quema; ‘Foolish Nana’, con un ritmo trotón pero guitarra muy Nile Rodgers, salva del aburrimiento lo que parecía una pesada segunda mitad del largo; a continuación ‘Weather Girl’ se queda a las puertas de ser un apetecible (!) Moloko meets Guetta; y ‘Sacrifice’ mantiene el disco más o menos arriba (o todo lo que había estado con ‘You Fill Me Up’). Además, ‘Who Plays The Drums?’, la prima hermana de ‘Say Yay!’, con la que ha compartido partes y estribillos, es un posible segundo single, parecido pero a su vez perfectamente diferenciable. Ya es algo que haya segundo single en el álbum. Si además lo remezclara alguien que supiera quién es Katy B…

Calificación: 5,8/10

Lo mejor: ‘Say Yay!’, ‘Who Plays the Drums’, ‘Foolish Nana’, ‘Super Ranger’

Te gustará si: eres eurofán, pero había algo en Coral Segovia que te decía “no”.

Escúchalo: Spotify

Cómpralo: Amazon