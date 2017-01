‘On Hold’ de The xx: ¿una canción preciosa o incapaz de emocionar?

Parte de la redacción evalúa el nuevo single de The xx, adelanto de su próximo álbum, ‘I See You’, a la venta el día 13 de enero.

“No tengo demasiado claro que The xx sea un grupo que necesitara evolucionar para satisfacer a sus seguidores. Porque, aunque sus referencias sean más o menos palpables y ellos no las oculten, lo cierto es que tenían un sonido propio que ha marcado una época. Por eso un cambio casi me daría más miedo que otra cosa. Sin embargo, este ‘On Hold’ es, sin mamarrachadas ni estridencias, una feliz evolución. Más abiertamente bailables y luminosos, con un Jamie xx que da un paso adelante tras afianzarse con ‘In Colour’, este emocionante tema en el que Romy y Oliver cantan más hacia fuera que nunca recuerda a la última etapa de Everything But The Girl. ¿Será ‘I See You’ el ‘Walking Wounded’ de esta década? Ojalá”. Raúl Guillén.

“Tras el éxito de ‘In Colour’, el magnífico álbum debut de Jamie xx, la evolución lógica de The xx estaba clara: si ‘Coexist’ era su disco continuista, ‘I See You’ tenía que ser el de ruptura con la fórmula original, el de la experimentación hacia un sonido nuevo, y esto es exactamente lo que propone ‘On Hold’, una canción que halla al grupo cómodo en un nuevo vestido más electrónico, que se atreve a samplear a Hall & Oates en su estribillo, a sumar una base ligeramente más bailable que en anteriores ocasiones, pero que es totalmente The xx en la hermosa serenidad de su melodía e interpretaciones, en el espacio galáctico de sus evocadores paisajes de sintetizador y en la sensibilidad minimalista con la que todos estos elementos formulan una canción, en una palabra, preciosa”. JB.

“La edición y el éxito de ‘In Colour’ complicaban la edición del tercer disco de The xx, que se veía retrasado. Si ‘Coexist’ para algunos -entre los que no me encuentro- ya fue una decepción, ¿cómo se las apañaría ese tercer largo para superar el trabajo de Jamie xx en solitario? ‘On Hold’ presenta el equilibrio perfecto entre el sonido The xx, indisociable de las voces de Oliver y Romy cantando sobre el amor que se va (bonito juego entre los significados de “on hold” y “hold on”) y sus punteos; y un estribillo electrónico y bailable en el que el trío vuelve a mostrar la amplitud de sus influencias. Seguramente ha sido Jamie xx, el mismo que remezcló un disco entero de Gil-Scott Heron, el que ha ideado este estribillo totalmente a la moda, de voces distorsionadas, con dos partes random -no un puente ni un estribillo- de una canción de Hall & Oates. Daryl Hall ya lo ha comentado en Genius, tan campante: “Siempre es interesante ver lo que la gente puede hacer con mis canciones”. Ya te digo”. Sebas E. Alonso.

“Llevo todo el día leyendo comentarios entusiasmados y de rendida admiración hacia ‘On Hold’… y me temo que yo voy a ser “la-única-rancia-a-la-que-no-le-gusta”. No gustar no sería la expresión exacta, porque tampoco me disgusta. Objetivamente hablando, a la canción no se le pueden encontrar defectos: Romy y Oliver cantan tan bien como siempre, incluso puede que aún mejor; la canción se escora bastante hacia el último trabajo de Jamie xx, lo que parece apartarles de su zona más melancólica y añade al tema grandes dosis de optimismo y esperanza, tan necesarios en estos momentos. Pero por A o por B, no logro que me emocione. Sigo intentándolo”. Mireia Pería.