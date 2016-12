Villancicos alternativos 2016

Hace apenas unas horas, mi compañero Jaime Cristóbal reflexionaba sobre lo insólito de que, desde que triunfara ‘All I Want For Christimas It’s You’ en los 90, no ha habido ningún villancico o canción navideña que perdure año a año como aquella. Quizá es, sencillamente, porque no es nada fácil. Pero eso no desanima a los artistas que, año a año, tratan de aportar espíritu navideño a su repertorio. Este 2016 no es menos y hoy recopilamos algunos de los villancicos alternativos más llamativos, audaces, divertidos o tristes que se han lanzado en las últimas semanas. ¡Feliz Navidad!

Best Coast

Beth Cosentino y Bob Bruno han entregado ‘Christmas and Everyday’ para un especial infantil de Amazon Music. En ella, los californianos recuperan el candor 60s que les caracterizaba en sus inicios y que luego evolucionó a algo más sofisiticado en discos como ‘California Nights‘. Por supuesto, los cascabeles aportan el toque navideño imprescindible para un tema que evoca el clásico ‘A Christmas Gift Special’ de Phil Spector.

She & Him

Con su segundo disco de villancicos, She & Him se han convertido ya en unos clásicos de las canciones propicias para estas fechas. Una de las incluidas en ‘Christmas Party’, editado hace varias semanas, es su revisión del clásico de los años 30 ‘Winter Wonderland’ (con Jenny Lewis a los coros), para el que han realizado un videoclip. Pero Zooey Deschanel y M Ward no aparecen en él, y a cambio harán derretirse a los animales de los vídeos de perretes monos. Tres pugs son los protagonistas y se sitúan vestidos (sic) para la ocasión en entrañables postales.

Kacey Musgraves & Leon Bridges

La interesante cantautora de alt-country-pop Kacey Musgraves ha publicado hace unas semanas su primer disco de canciones navideñas, ‘A Very Kacey Christmas’. En él se acompaña de artistas invitados como el venerable Willie Nelson o Leon Bridges, de cuyo debut ‘Coming Home’ quedamos prendados el pasado año. ‘Present Without a Bow’ es un tema de aires soul con bien de cascabeles y slide guitar que resulta una verdadera monada incluso escuchado fuera de esta festividad.

Natalie Prass

La cantautora Natalie Prass, de la que esperamos nuevo disco en 2017 como agua de mayo, también ha hecho su aportación a la causa. Y además nunca mejor dicho, porque su canción tiene un destino solidario y benéfico. La canción, coescrita con Kyle Ryan, se llama ‘Everybody’s Having Fun (It’s Christmas Time)’ y es bastante minimalista y electrónica, algo inesperado viniendo de la autora de un disco tan clasicote como ‘Natalie Prass’. La canción está a la venta en Bandcamp por un mínimo de 1,29$ y los beneficios obtenidos son para una escuela artística infantil de Richmond, su ciudad, que admite alumnos aunque no puedan costearse la matrícula.

Everybody's Having Fun (It's Christmas Time) by Natalie Prass

The Crookes

Otros que este año se suben al carro de la pascua son el cuarteto británico The Crookes, que lanzan un original llamado ‘You Bring The Snow’ que, lejos del nervio guitarrero que les caracteriza, está envuelto por unos sintetizadores de clara inspiración ochentera que remiten a clásicos como ‘Last Christmas’ de Wham!

Los Bengala

Hablábamos hace unos días de otro recopilatorio navideño alternativo, el que presentaba Jägermusic con revisiones de villancicos tradicionales a manos de bandas del panorama alternativo estatal como Terrier, Baywaves, The Zephyr Bones o Sen Senra (muy chulo su ‘Noche de paz’). Uno de los más divertidos, sin duda, es el de el dúo zaragozano Los Bengala, que se follan virtualmente el clásico ‘Ande la Marimorena’. En su loca adaptación garaje-punk-canalla, el portal de Belén no es otra cosa que el domicilio de una chica a la que quieren ligarse.

Fiona Apple

Hace unos días Fiona Apple volvía a ser noticia por cantar un villancico, el clásico ‘The Christmas Song’ de Bing Crosby. Pero más por la forma y el fondo de su interpretación que por el hecho de hacerla, en sí. Para empezar, se trata de un vídeo casero que obviamente ella misma grabó con un teléfono móvil y que apareció en un Tumblr de fans sin saber bien cómo ni porqué (suponemos que ella lo enviaría, claro). Para seguir, las pintas que luce Apple, con gafas y todo el pelo alborotado sobre la cara son “pa” verlas. Y para terminar, modifica la letra para convertirlo en un anti-villancico contra Trump que empieza diciendo “las nueces de Trump quemándose en una hoguera”. Todo es un gran “sí”.

The Killers

Los villancicos de The Killers son ya un clásico de estas fechas que sus fans esperan con ganas. Por supuesto, este año también han cumplido, si bien la acompañan de un cuento de navidad narrado por Brandon Flowers. El músico cuenta una emotiva historia sobre la canción que cantan, ‘I’ll Be Home for Christmas’, de cómo alucinó al oírsela cantar a cappela a un profesor del colegio y lo que le transmitió. De hecho, en un gran gesto, Flowers invita a aquel profesor, el Señor Hansen, a cantar esta canción, al que luego se unen él y su banda. Entrañable.

Julien Baker

La que es, personalmente, mi canción “navideña” favorita de este año es este ‘Decorated Lawns’ que ha prestado para otro recopilatorio la joven cantautora Julien Baker, cuyo debut ‘Sprained Ankle’ obtuvo el pasado año un considerable éxito crítico. En esta canción, sencilla formalmente pero con una melodía vocal preciosas, Baker desarma recordando unas navidades en las que se mudó de vuelta a casa de sus padres, cuando se enamoró y paseaba con esa persona por las calles adornadas. Para terminar de hundirnos la cara en la nieve llega ese “te amé, te amé más de lo que me odio”.

Jingle Yay! by Julien Baker

Iko Chérie

Inspirada por su gira japonesa de este año, la francesa Marie Merlet, que publica en Elefant Records, se suma al espíritu de estas fiestas regalando en libre descarga esta canción. Se trata de su propia versión de la preciosa ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, que Ryuichi Sakamoto compuso para la película de mismo título dirigida por Nagisa Ōshima. Recordemos que estaba protagonizada por un David Bowie que desaparecía de este plano de existencia a principios de año. Más apropiado y bonito no podría ser.

Merry Christmas Mr. Lawrence (Lalala Version) by IKO CHÉRIE

Chance The Rapper & Jeremih

El dúo de raperos y cantantes de Chicago han lanzado hoy mismo en Soundcloud, sin previo aviso, una mixtape navideña que dedican a su ciudad. Sin embargo, en los 9 cortes de ‘Merry Christmas Lil’ Mama‘ no suenan botellas de anís y zambombas. Ni siquiera campanillas o coros infantiles. Se trata de temas de producción contemporánea pero en los que introducen temática navideña, como parece evidente en cortes como ‘I’m Your Santa’, ‘Snowed In’ o ‘Chi Town Christmas’. ‘I Should Have Left You’ destaca tanto por su carácter profético (“debería haberte dejado en 2016”) como por el recordatorio de las desapariciones de Bowie y Prince (“¿podemos tener de vuelta a Prince?”).

Low

Alan Sparhawk y Mimi Parker tienen unas profundas convicciones cristinas y su música destila espiritualidad por todas partes, lo cual la hace perfecta para estas fechas. De hecho, en 1999 publicaron un precioso disco de villancicos que hace unas semanas interpretaban íntegramente en una pequeña gira por UK e Irlanda. Además, han sumado otro nuevo tema de espíritu navideño a su zurrón, que además acompañan de una acongojante dedicatoria que no podemos dejar de reproducir:

“A los amigos que se han marchado y a los amigos que han fallecido este año. Y para todos, especialmente para los que están solos, os deseamos una Feliz Navidad y nueva esperanza para el nuevo año. Que encontremos formas de reconfortarnos unos a otros.

Con amor,

Mimi, Alan y Steve”

The Melvins

Amazon Music tiene un recopilatorio ideado para estas fechas llamado ‘Indie for the Holidays’ que va creciendo año a año. Una de las bandas que han aportado un nuevo villancico este año han sido los veteranos The Melvins. Los precursores del grunge han adaptado a su manera ‘Carol of the Bells’, una canción festiva que data del año 2014 y que, según su carismático líder King Buzzo, han escogido porque se cagaban de miedo cuando la oían de pequeños. Ellos la han hecho aún más acongojante si cabe.

Fernando Vacas, Niño de Elche & Sonic Youth

‘A través de la luz’ es un proyecto de “ópera flamenca” creado por Fernando Vacas, que en los 90 militó en los pioneros del noise pop estatal Flow, y que después ha participado en proyectos tan variopintos como Prin La Lá o A Band of Gypsies, que grabaron y actuaron con Howe Gelb en múltiples ocasiones. El nuevo single de este nuevo proyecto es, sí, un villancico. Un martinete en el que Vacas ha contado nada menos que con Niño de Elche y con un 50% de los ahora desactivados Sonic Youth, Lee Ranaldo y Steve Shelley. ‘Feliz Navidad’, además de ser una audaz incursión entre flamenco y noise rock, es un regalo envenenado, pues su título alberga una alta carga de mordacidad. Fiel a su estilo, evoca el exterminio de 10.000 niños a manos de Herodes en Belén. Obviamente, como muestran las imágenes, en realidad lo que está mandando es un mensaje sobre la situación de miles de niños en los conflictos de Medio Oriente en nuestros días. 2016 años después la barbarie sigue intacta. Feliz Navidad. Espeluznante se queda muy corto.