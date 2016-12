La Consejería de Cultura de Murcia dice que sí habrá SOS 4.8 en 2017

Mientras desde Legal Music, la empresa organizadora del SOS 4.8, dicen que no habrá SOS 4.8 y que el festival murciano volverá en 2018, desde la consejería de Cultura de Murcia se insiste en que sí habrá, pues la marca es suya. Legal Music había dicho que ninguna otra empresa puede usar la marca SOS 4.8, pues sin ellos no es posible y estarían en condiciones de emprender acciones en los tribunales contra quien lo haga. Esta es la respuesta completa de la Consejería de Cultura, que no menciona el asunto de no haber cumplido con los patrocinios acordados, principal acusación hacia ellos de Legal Music.

“La consejera de Cultura, Noelia Arroyo, recuerda que la propietaria de la marca ‘SOS 4.8’ es la Comunidad y afirma que “no cederá a ningún tipo de amenazas ni a las peticiones económicas de LegalMusic”. La Consejería de Cultura y Portavocía sigue adelante con la celebración del festival ‘SOS 4.8’ 2017, a pesar de la situación por la que atraviesa la empresa LegalMusic, inmersa en un pre concurso de acreedores. Así lo ha asegurado hoy la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, quien declaró que “la propietaria de la marca ‘SOS 4.8’ es la Comunidad, tal y como lo reconoce LegalMusic implícitamente en los contratos de patrocinio, donde se indica que una de las partes de la aportación de la Comunidad es la cesión de la marca para cada edición”.

La consejera y portavoz afirmó que “Cultura no cederá a ningún tipo de amenazas” y recordó que “la Comunidad es patrocinadora del festival ‘SOS 4.8’ y dueña de su marca y, por tanto, está completamente legitimada para contratar con otras empresas y continuar celebrando en sucesivos años el festival, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y patrocinadores”.

Asimismo, y en respuesta al comunicado enviado por parte de LegalMusic, recordó que la Consejería de Cultura “defenderá siempre los intereses generales, los de todos los murcianos y también los de los proveedores de la empresa, a los que LegalMusic les ha dejado una importante deuda”.

Desde la Comunidad se ofrecen para la celebración del festival del próximo año las mismas condiciones que se acordaron para 2016. Las condiciones negociadas durante todos los años del festival han sido pactadas bilateralmente con la empresa, como hacen todos los patrocinados. En este sentido, la titular de Cultura añadió que “la viabilidad económica y el pago a los proveedores dependen exclusivamente de la buena gestión realizada por los organizadores, que asumen las posibles pérdidas, de igual modo que se atribuyen las ganancias que la actividad pudiera generar”.

Asimismo, Arroyo recordó que en todo momento se ha mantenido abierta una línea de diálogo permanente con los representantes de la empresa para intentar llegar a un acuerdo sobre la celebración de la próxima edición de 2017.

La Consejería de Cultura y Portavocía ha mantenido en el último año más de una decena de reuniones con la empresa LegalMusic. “La marca es un activo propiedad de la Comunidad y, por tanto, de todos los murcianos y, por ello, las condiciones de la cesión de dicha marca deben ser acordes con la diligente gestión del patrimonio autonómico”, reiteró Arroyo.