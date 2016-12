Run the Jewels regalan su nuevo disco, ‘RTJ3’, por Navidad

Finalmente sí hay un disco en 2016 que no podemos calificar exactamente como sorpresa, pero que sí ha llegado antes de tiempo cuando menos lo esperábamos. Run the Jewels, el proyecto formado por El-P y Killer Mike, había anunciado su próximo disco ‘RTJ3’ de cara al próximo 13 de enero. De hecho, ya habíamos conocido sencillos como ‘Legend Has It‘, ‘2100’, ‘Talk to Me‘ y ‘Panther Like a Panther’.

Sin embargo, hacia la medianoche de esta Nochebuena en Estados Unidos el largo ha aparecido en las plataformas de streaming y además puede descargarse gratis desde su página web a cambio de un registro como regalo de Navidad, a tiempo de que te hagas esta pregunta: ¿será ‘RTJ3’ uno de los mejores discos de 2016? No hay más que recordar las excelentes críticas que tuvieron tanto ‘Run the Jewels’ como ‘RTJ2‘, ambos por encima de 85/100 en Metacritic. Entre los colaboradores del disco nuevo están Boots, Zack de la Rocha de Rage Against the Machine y Tunde Adebimpe de TV On The Radio.

No es, por otro lado, lo único que han compartido. Como apunta Pitchfork, también puede verse ya su participación en la sitcom sobre el moderneo ‘Portlandia’, que se emitirá en enero. El dúo colaboraba recientemente en una de las canciones clave del último disco de DJ Shadow.