Havoc: “Todas las autobiografías son en gran parte mentira”

Votado por el público, Havoc ha sido hasta hoy el número 1 de nuestro top semanal con ‘Cosas’, el primer adelanto de su nuevo disco, que verá la luz el próximo mes de marzo, dando continuación a ‘Lo saben los Narvales’. Hablamos con el donostiarra Pedro Gracia Pérez de Viñaspre sobre las influencias de este pequeño hit que ha sido viral en Spotify.

¿Cuándo escribiste esta canción? ¿Te traslada, por su temática, a una etapa de tu vida concreta?

Creo que compuse ‘Cosas’ durante la gira de ‘Lo saben los Narvales’. Recuerdo coger una pequeña guitarra y cantársela al resto de la banda en algún camerino. Y sí, supongo que todas las canciones tienen un punto autobiográfico. Aunque ya sabemos que todas las autobiografías son en gran parte mentira.

La base de la canción parecen los guitarrazos y los golpes de batería, ¿siempre fue así o en principio era otra cosa? ¿Surgió primero la letra?

No… la canción parte de un texto que escribí y que intenté rapear y que de hecho hice y le mandé a Yon Vidaur (guitarrista y productor). Algo así como una broma. Al poco tiempo extraje las palabras clave que forman esta especie de mantra que es ‘Cosas’ para hacer la canción que conocéis. Yo tenía una idea clara del sonido de esta canción… esa persistencia rítmica… las guitarras poderosas… pero es Yon Vidaur quien llevó esta canción un poco más allá en todos los sentidos. Puro Wagner! Jajaja.

En cuanto a música y producción, ¿el disco será muy diferente y variado o esta canción es un buen indicativo?

Va a ser un disco muy guitarrero. Quizás ‘Cosas’ no sea la más representativa del sonido.

¿Y en cuanto a letras? ¿Alguna temática concreta? ¿Irá todo en esta línea?

Digamos que irá en esta línea, la cual tendrá un trazo en ocasiones más grueso y en otras más fino.

La canción hace pensar por sus guitarras evocadoras en gente como Planetas y Klaus & Kinski. ¿Está influida más bien por artistas anglosajones o más antiguos?

Nosotros pensamos en redirigir nuestro sonido hacia las guitarras, hacia los 90. Pero a la vez el disco tiene un sonido que nos sale natural, algo de lo que nos dimos cuenta durante la gira de ‘Lo saben los Narvales’. Por otro lado… veo los puntos en común con los grupos que citas.

¿Habrá vídeo para esta canción o será ya para otras?

Hay un precioso video lyric de ‘Cosas’. En principio… haremos vídeo para el siguiente single, pero… ¡nunca se sabe!

Abstrayéndonos de la canción, ¿de qué “cosas” queréis no saber nada? (Ejemplo: política, cierto tipo de comida, otras cosas)

En mi caso particular… he perdido el interés en muchas cosas. Mi pequeña lucha es recuperarlo. Para compensarlo… paso por etapas de violento interés por cosas que en el fondo no me interesan.

¿Qué cosas de 2016 habría sido mejor no preguntar, de qué cosas de 2016 habría sido mejor no saber?

Una forma menos profunda de interpretar esta canción es “La curiosidad mató al gato”.

Personalmente ha sido un año difícil, extraño, de transición. Digamos que el gato está más vivo que nunca y con más curiosidad que nunca. En lo que al rumbo del planeta se refiere… está claro que el ser humano se empeña cada día en demostrar lo indigno y repulsivo que puede llegar a ser, y 2016 no ha sido menos.