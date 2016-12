Los Chikos del Maíz dan hoy su último concierto

Como habían comunicado hace meses, el grupo de rap Los Chikos del Maíz se despiden de sus fans tras 11 años de carrera precisamente hoy, 31 de diciembre, último día de 2016. Y lo hacen en su tierra natal con el último concierto de su gira de despedida, en el Festivern de Tavernes de la Valldigna. Nega, Toni El Sucio y DJ Bokah se han convertido en este tiempo en héroes para un público variopinto y no necesariamente interesado en el rap, puesto que sus letras de marcado corte político-social de izquierdas han servido de referencia en la España post-15M. De hecho, es conocida la admiración por ellos por varios políticos de izquierda como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Gabriel Rufián, que en las últimas horas han dedicado en redes sociales un recuerdo y una despedida hacia ellos.

Los Chikos del Maíz publicaron varias mixtapes entre 2005 y 2008, que ofrecieron en libre descarga y se convirtieron en un éxito underground gracias a temas como ‘Spain Is Different’ o ‘Vais a tragar saliva’ (construida sobre un sample de ‘Die Another Day’ de Madonna), en los que lo mismo disparaban contra Letizia Ortiz o el Opus Dei que contra Amaral o Bisbal. En 2009 anunciaban su fichaje por BOA para publicar su primer álbum, ‘Pasión de talibanes’, que no llegaría hasta 2011. Para entonces, sus conciertos ya eran objeto de polémica, con el Partido Popular y la AVT pidiendo su prohibición por enaltecimiento del terrorismo.

En 2014 llegaba ‘La estanquera de Saigón’, un disco-libro que además de contar con numerosas colaboraciones musicales (Habeas Corpus, Evaristo, Zoo, Shotta…) contenía textos de políticos como Tania Sánchez, Javier Couso, Pablo Iglesias y Alberto Garzón. En los últimos meses tuvieron una sonada polémica con el rapero madrileño C. Tangana, después de que los valencianos le dedicaran el tema ‘Los pollos hermanos’, contenido en el EP ’Trap Mirror’, que ya es su último disco. Tangana no se mantuvo en absoluto al margen y respondió al beef con ‘Los chicos de Madriz’. Más tarde Nega, en una entrevista con Mondo Sonoro, admitió que en su momento sí le gustaron Agorazein.

Hoy comienza la #DespedidaMaíz. Mil gracias por estos 11 años. Mil gracias por todo el amor que nos habéis dado. Volveremos y venceremos. pic.twitter.com/DkEeulnhmF — Toni Mejías (@ToniElSucio) December 30, 2016

Así sonaban Nega y Toni cuando vivíamos peligrosamente. Hoy van al gym 🙈https://t.co/qymf7KGyqJhttps://t.co/mNx1HK4zUg#DespedidaMaiz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) December 30, 2016

Lo de los @chikosdelmaiz no fueron canciones, fueron himnos. 11 años despertando conciencias. Hasta pronto. #DespedidaMaíz — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 30, 2016