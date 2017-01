Janet da a luz

Janet Jackson ha dado a luz a su primer hijo, confirma People. El padre de la criatura es el magnate catarí Wissan al Mana, con quien Janet contrajo matrimonio en 2012. People informa que el “parto se ha desarrollado sin estrés y de manera saludable, y Janet se encuentra descansando”. El bebé se llama Eissa.

Jackson, de 50 años, una edad complicada para el embarazo (aunque no para todas las mujeres por igual), anunció su embarazo el pasado mes de octubre, si bien entonces ya se encontraba en los últimos meses de gestación.

El pasado mes de abril, la autora de ‘If’ pospuso la gira de su último disco, ‘Unbreakable‘, de manera indefinida para empezar una familia, aunque no se libró de polémica: sus fans se preguntaban qué pasaría con el dinero de sus entradas entonces. Live Nation habló con US Weekly para confirmar que la gira no se cancela y que se retomará en 2017 pero que las fechas se desconocen.

Mientras Janet encarrila su familia (ahora convertida al islamismo), las cosas son distintas con su carrera: ‘Unbreakable’, aunque esperado por sus fans, que no escuchaban disco nuevo de Janet desde 2008, cuando salió ‘Discipline’, pasaba completamente desapercibido en listas a pesar de su calidad. Por lo menos uno de sus singles, ‘No Sleeep’, permanece entre las canciones de Janet más escuchadas en Spotify.