The KLF ni se reunirán ni explotarán su catálogo “de ninguna forma”

Ciertos rumores indicaban que este año habría reunión de The KLF, los autores del seminal ‘Chill Out’, sobre los que han aparecido dos documentales online. No será así, pues Bill Drummond se ha encargado de desmentirlo, como recoge NME. Esto dice su comunicado: “Estoy al tanto de que se ha editado una película con extractos de imágenes y de que ha aparecido en Vimeo y en Youtube, pero no tiene nada que ver con nosotros. Entendemos que haya dos documentales sobre The KLF, pero ninguno de los dos tiene nada que ver con nosotros. Jimmy Cauty y yo seguimos siendo muy amigos, pero no tenemos planes de volver a formar The KLF ni de explotar nuestro catálogo de ninguna forma”.

Malas noticias para sus fans, buenas para el mito, que lleva alimentándose desde su separación allá por 1992. Antes, habían triunfado con canciones como ‘Doctorin’ the Tardis’ (como The Timelords), ‘What Time Is Love?’, ‘3am Eternal’ o ‘Last Train to Trancentral’. Aquel último disco, ‘The White Room’, data de 1991 y esa no explotación de su catálogo a que todavía aluden se ha manifiestado, entre otras cosas, quemando 1 millón de libras esterlinas y permaneciendo fuera de Spotify. Sus discos están de hecho descatalogados, aunque Jimmy y Bill siguieron haciendo música muy puntualmente como K Foundation, The One World Orchestra (1995) y 2K (1997).