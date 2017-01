Ed Sheeran, más en la liga de Adele que en la de Bruno Mars y The Weeknd

Ni Bruno Mars ni The Weeknd lograban el número 1 directo en singles ni en Reino Unido ni en Estados Unidos con sus esperados singles de regreso este otoño (aunque Abel Tesfaye lo ha logrado después de un par de meses de insistencia en el Billboard Hot 100 con ‘Starboy’). Tampoco lo han conseguido en su semana de salida ni de momento Taylor Swift y Zayn con su single conjunto para ’50 sombras más oscuras’.

Ed Sheeran sí va a lograrlo y muy holgadamente en Reino Unido con uno de sus dos singles de regreso, y aspira a conseguirlo incluso en Estados Unidos. El cantante volvía el pasado 6 de enero con dos sencillos de presentación de su tercer álbum, llamado ‘÷’, y sus primeras cifras conocidas son espectaculares. Ed Sheeran ha sido número 1 directo en prácticamente todo el mundo en iTunes con una de las canciones, ‘Shape of You’, y número 2 con la otra ‘Castle on the Hill’. En muchos casos multiplicando por 10 las ventas del top 3. Habrá quien diga que iTunes ya no es relevante, pero lo que es más sorprendente es que las canciones han sido entrada directa al puesto 1 y al puesto 2 de las listas diarias de Spotify, algo mucho más complicado de conseguir. Sólo después de un par de días ‘Shape of You’ acumula 16 millones de reproducciones en Spotify y 17 millones en Youtube, y ‘Castle on the Hill’ 12 millones en Spotify y 16 millones en Youtube.

Según informa la Official Charts Company, Ed Sheeran será fácilmente el próximo número 1 en Reino Unido este viernes, pues en solo 48 horas ha vendido lo equivalente a 83.000 unidades en este país con ‘Shape of You’. Además, ‘Castle on the Hill’ será número 2 a bastante distancia del número 3.

En Estados Unidos es pronto para decirlo pues además de las ventas y el streaming cuenta la radio, pero parece seguro que tarde o temprano ‘Shape of You’ será número 1, pues la acogida en radios está siendo espectacular. Datos, pues, más parecidos a ‘Hello’ de Adele a finales de 2015 que a los de cualquier artista que hayamos visto en 2016, incluyendo a las mismísimas Rihanna o Beyoncé. 2017 será un gran año para Sheeran…