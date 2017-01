LP / Lost On You

Pocas veces se tiene tan claro que se está ante algo grande, bien sea un clásico atemporal o un hit instantáneo, como cuando se escucha por primera vez el llanto post-ruptura de ‘Lost On You’. Con la dosis justa de dolor, desgarro y nostalgia y con una excelente toma vocal por parte de LP, la canción ha sido un éxito en Francia -número 1- o Italia -triple platino-, y podemos concluir a día de hoy que si no aparece en todas las listas de lo mejor de 2016 debe de ser únicamente porque en verdad se editó por primera vez en noviembre de 2015.

‘Lost On You’ ha supuesto el espaldarazo definitivo de la americana Laura Pergolizzi, pero no son precisamente sus primeros pasos. Tiene 35 años, su debut data de 2001, este es su cuarto largo y en este tiempo ha dado bastantes tumbos entre multinacionales, sellos independientes y, sobre todo, colaboraciones para otros artistas. Pergolizzi apareció en los créditos de ‘Beautiful People’ de Christina Aguilera, el último disco hasta la fecha de Cher y ‘Cheers (Drink to That)’ de Rihanna, uno de los temas incluidos en el multimillonario ‘Loud‘.

Desde el principio, LP se ha caracterizado por ser una cantautora de pop-rock de la escuela de otra compositora de iniciales “LP”, Linda Perry. Y no porque ambas sean lesbianas, autoras de canciones de Aguilera cuyo título incluye la palabra “beautiful” o incluso porque colaboraran en el segundo disco de Pergolizzi: es que ‘Up Against Me’ hasta agradecería un sample de ‘What’s Up?’ en el momento en que se arranca con esos “hey, hey, hey”. Como Perry, LP es una autora de voz desgarrada, melodías pop muy aptas para la radio y con tanto potencial para mostrar fuerzas como flaquezas.

En cuanto a producción, en cambio, ‘Lost On You’ es un disco mucho menos interesante. Cuando arranca con ‘Muddy Waters’, parece prometernos un álbum ambicioso de percusiones y sonoridades casi alternativas en la estela de Lorde. Sin embargo, tras ‘Lost On You’ desconcierta un tema de pop que podrían haber entonado Katy Perry, Gwen Stefani o Empire of the Sun como es el mencionado ‘Up Against Me’. Pese a que ‘No Witness’ está a punto de incorporar un rock y durante un segundo un drum&bass bastante curioso, el disco se pierde en un pop-rock un tanto ramplón (‘Tightrope’) que palidece frente a otros álbumes más ambiciosos en cuanto a orquestación y modernidad de Lana del Rey o incluso Ed Sheeran, a quienes recuerda en momentos puntuales.

Por letras, ‘Lost On You’ tampoco llega a ser un gran álbum de cantautora, personal o intimista, con momentos más optimistas, de autoafirmación y carpe diem que otros; mientras que en cuanto a sonido tampoco es un gran disco de pop hecho en 2016, más que nada anclado en aquellos años 90 en que aparecían cantantes como Anouk, Meredith Brooks, Alanis o triunfaba gente como Bryan Adams (eso cuando alguna pista no recuerda sino a la banda sonora de ‘El Rey León’). La gran baza de LP son los ganchos pop y, de otra cosa no, pero de ellos el disco sí va bien sobrado: hay hasta dos canciones seguidas con silbidito Western como son ‘Other People’ e ‘Into the Wild’ y, escuchando pistas como ‘Strange’, no cabe duda de que puede llegar tan lejos escribiendo para otros o para sí misma como Sia.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Lost on You’, ‘No Witness’, ‘Other People’, ‘Strange’

Te gustará si te gusta: 4 Non Blondes, Lana del Rey

Escúchalo: Spotify