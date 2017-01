Madonna habla de su próxima película, ‘Loved’

Madonna prepara nueva película. Se titula ‘Loved’ y está basada en la novela ‘Las vidas imposibles de Greta Wells’ de Andrew Sean Greer, que relata el viaje a través de diferentes épocas de su protagonista y cómo habría sido su vida en cada una de ellas. Así lo ha confirmado Madonna a Harper’s Bazaar en su número de enero, para la que la cantante se ha dejado fotografiar por Luigi & Iango cual actriz de cine mudo de los años veinte. “La novela habla de temas muy importantes por los que siempre he luchado como son los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales o los derechos civiles”, ha apuntado la cantante. “Siempre me he tenido oprimida y sé que mucha gente pensará que cómo puedo decir eso siendo una estrella del pop blanca, rica y exitosa, pero he lidiado con mucha mierda a lo largo de mi carrera y una gran parte de esto ha sido porque soy mujer y también porque me niego a vivir una vida convencional. He creado una familia muy poco convencional. Tengo amantes tres décadas más jóvenes que yo. Esto incomoda a la gente”.

Apropiadamente, Madonna se confiesa lectora ávida de F. Scott Fitzgerald durante un punto de la entrevista, pero lo interesante de la misma es lo que cuenta sobre el machismo que ha sufrido a lo largo de toda su carrera, por parte también de su ex marido, Guy Ritchie, a quien evoca por sus insistencias a que Madonna abandonara su carrera (se entiende que para dedicarse a su familia). “¿Alguien le ha preguntado a Steven Spielberg alguna vez por qué sigue haciendo películas?”, pregunta Madonna. “¿No ha tenido ya suficiente éxito? ¿No ha ganado ya suficiente pasta? ¿Alguien fue alguna vez a Pablo Picasso y le preguntó si no había hecho ya suficientes cuadros? Estoy harta de esta pregunta y no la entiendo. Dejaré de hacer lo que hago cuando ya no quiera hacerlo o cuando se me acaben las ideas. Dejaré de hacerlo cuando me mates, ¿qué te parece eso?”

Foto: Luigi & Iango