Ready for the Weekend: David Bowie, The xx, Slowdive, Maga, Halsey y el “minúsculo pene” de Anntona

Pasaron por fin las navidades y ¡BAM! El mundo de la música comienza a reverdecer cual primavera (mientras, fuera hace frío). Hoy ya tenemos entre manos uno de los lanzamientos más importantes del año, el tercer largo de los británicos The xx, un sobresaliente ‘I See You’ que vamos a poder disfrutar durante muchos meses. También es sonado el nuevo álbum de The Flaming Lips, un ‘Oczy Mlody’ atmosférico y trippy, y el nuevo disco del austríaco SOHN, cuyo sonido post-R&B está marcando una época en el pop.

Junto a ellos, otros álbumes lanzados esta semana son el disco de versiones de Flo Morrissey y Matthew E. White (atención a su adaptación de Frank Ocean, aquí incluida), el nuevo álbum de chill mestizo del británico Bonobo, el debut de los gallegos Dois, que podría convertirles en referente para los fans del C-86, y un álbum de rarezas de McEnroe, que revela los orígenes del grupo de Getxo. También en la última semana se ha publicado el nuevo disco de Hibernales, proyecto paralelo y más experimental (ojo, fans de Animal Collective) de Eloy de Neleonard.

Y, de nuevo, nos encontramos con una gran proliferación de adelantos de trabajos que verán la luz en breve. Es el caso de cosas tan diversas como el irresistible ‘Jump’ de Lupe Fiasco, el gran (paradójico) ‘Mi minúsculo pene y yo’ que estará incluido en el nuevo disco de Anntona, además de Japandroids, Laura Marling, Sampha, Kehlani, Las Odio, Rufus T. Firefly, Foxygen, Karen Elson, Sleaford Mods, Clap Your Hands Say Yeah o Slowdive, cuyo ‘Star Roving’ ha sido una de las felices sorpresas de esta semana.

También tenemos prometedoras novedades de Syd, miembro del colectivo The Internet que se lanza en solitario, el single de regreso, con coros de Anni B Sweet, de Maga, el recuperado dúo británico Fenech-Soler, a punto de lanzar nuevo disco, los alemanes Milky Chance, que prometen repetir el pelotazo que dieron hace un par de temporadas con ‘Stolen Dance’, The Chainsmokers, con un ‘Paris’ que probablemente pegará mucho, una Grace Mitchell que sorprende con una faceta más rockera. Además, conocemos el tema que Halsey ha entregado para la BSO de ’50 sombras más oscuras’, el blockbuster erótico-festivo de próxima aparición.

Hoy Carlos Sadness presenta un nuevo single llamado ‘Amor Papaya’, aunque de momento en Spotify solo podemos escuchar su versión “invernal” (acústica, vamos). Además, podemos escuchar el primer adelanto del segundo disco de los leridanos Renaldo & Clara, el vibrante ‘Fent amics’. Y también vuelven los catalanes Cala Vento, que publican nuevo álbum tan solo unos meses después de su debut. Otra curiosidad más que interesante es el single que reúne a Ariel Pink y Weyes Blood (cuyo segundo álbum publicado hace unos meses está siendo muy alabado por la prensa especializada) en un marciano encuentro. Por último, también resulta digno de mención una nueva canción de Peter Silberman, el que hasta ahora ha sido líder y vocalista de The Antlers, en una faceta desnuda y minimalista prácticamente inédita en la discografía de su grupo.

Y, cómo no, cerramos la playlist de hoy con ‘No Plan’, una de las canciones que David Bowie grabó poco antes de morir, que desde esta semana podemos disfrutar en forma de EP. Sirva de homenaje a él, pues, en la semana que se cumple un año desde su desaparición. No te olvidamos.