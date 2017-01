Ed Sheeran, primer número 1 en EE UU sin “featurings” en 34 semanas

Ed Sheeran es número 1 directo del competitivo Billboard Hot 100 con uno de sus dos nuevos singles, ‘Shape of You’. Además, el otro, ‘Castle on the Hill‘, entra directo al puesto 6, lo que convierte a Ed Sheeran en el primer artista de la historia en debutar con dos temas a la vez en el top 10 de esta lista. Beyoncé casi lo consigue el año pasado, pero no: ‘Formation’ debutó en el 10, pero ‘Sorry’ lo hizo en el 11.

‘Shape of You’ es el primer número 1 del británico como artista en solitario en el Billboard Hot 100, aunque como co-autor ya lo había logrado con ‘Love Yourself’ de Justin Bieber. Se quita así la espinita de ‘Thinking Out Loud’, que se quedó en el puesto 2… durante 8 semanas.

Consigue esta plaza gracias a las 240.000 descargas producidas por la canción en una semana, también a su alto streaming (20 millones de streamings, lo que le sitúa en el puesto 4 de lo más reproducido online) y al buen funcionamiento del tema en radios (ya es el 18º tema más radiado de Estados Unidos). Billboard informa de toda una serie de curiosidades sobre lo logrado por Ed Sheeran, entre las que destacamos una muy significativa: es la primera vez en 34 semanas que consigue el número 1 una canción sin artista invitado. El resto, desde ‘Can’t Stop the Feeling’ de Justin Timberlake, todo fueron featurings.

La noticia del número 1 de Ed Sheeran es significativa por la importancia del Billboard Hot 100 y porque Ed Sheeran es británico, pero ‘Shape of You’ está arrasando en el plano internacional. Ha sido número 1 directo en Reino Unido, Holanda, Irlanda, Italia, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Austria, Australia… Incluso es número 3 en España, donde no sabemos si volveremos a ver una entrada directa al número 1 alguna vez en la vida.

El nuevo disco de Ed Sheeran sale en marzo y ya podemos asegurar que será uno de los discos más vendidos del año, si no el que más. ¿Qué preparas, Taylor Swift?