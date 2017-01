Parte del mundo se olvida del humor al valorar al humorista Dani Rovira

Dani Rovira es “trending topic”. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué ha pasado esta vez? El actor y comediante ha concedido una entrevista a ABC en la que habla de la ceremonia de los Goya, que volverá a presentar otra vez después de asegurar que no había merecido la pena hacerlo tras las críticas recibidas en anteriores ediciones. En ella habla sobre sus más y sus menos en este paso decisivo y deja esta declaración que ha dado el titular para este diario y otros medios: “Es una manera de reivindicarme. Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del twitter) se habrían salido con la suya. Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está”.

También es cierto que en otro momento de la entrevista reconoce que el origen de la polémica fue su culpa: “La verdad es que el error fue mío por asomarme a un volcán cuando estaba en erupción. Hay que saber que no tienes que asomar la carita en determinadas circunstancias”. Sin embargo, parece no haber aprendido de su error, y por mucha razón que pueda tener en que con frecuencia los insultos y las descalificaciones en las redes sociales son de un desproporcionado que asusta, ha vuelto a ponerse a gran parte del público en contra.

Y no es la primera vez que pasa. Sonadas han sido sus polémicas con la mismísima Esperanza Aguirre por la asociación de esta entre ser español y la pasión por los toros, con Podemos por supuesto spam dejado en redes sociales, con Atresmedia por despedir a Eva Hache, largo etcétera. ¿No está el mundo un poco pendiente de más de lo que diga este cómico para sacarlo de contexto y darle una importancia que no tiene?

Eso sí, también es justo reconocer que hay parte del público que no está en contra de Rovira en absoluto. Entre decenas de tuits negativos, varios de ellos lamentando que Dani Rovira no sea “trending topic” por haber muerto (1, 2, 3, ¿será humor negro? Qué vale y qué no en el humor negro ya sabéis que no termina de delimitarse), están estos, por ejemplo.

Tuiteros ofendidos y aludidos con lo de Dani Rovira: get a life. — Javi P. Martín (@javierpmar) January 19, 2017

Mira que no me gusta Dani Rovira, pero solo por lo que os ha dicho hoy a los espabilados de Twitter, ha ganado puntos. Qué patéticos sois. — León (@dictocracias) January 19, 2017

No entiendo como hay tanta mala crítica siempre hacia Dani Rovira. A mi me encanta ese hombre, seriously. — Marta✨ (@MartaAbrahamer) January 19, 2017

Aunque suene impopular por estos lares, a mí me gusta y me hace gracia Dani Rovira. Y ahora me voy. — Mollete de Pueblo (@MolletedePueblo) January 19, 2017

Te haga cierta gracia el actor o no, consideres que no se puede meter en el mismo saco a todos los tuiteros o sí, consideres irrelevante lo que opine Dani Rovira de los tuiteros o no, lo peor de todo es que el humor parece el gran olvidado de las noticias que se están leyendo este mediodía. Hablar de Dani Rovira se está convirtiendo en una cosa agria cuando los Goya han basado su campaña de presentación precisamente en el humor, en concreto en los traumas que habrían despertado en Dani Rovira tanto la presentación de los Goya como las reacciones en Twitter. En los spots vemos a Dani Rovira en la consulta de una psicóloga intentando afrontar su trauma, con incluso un cameo de Eva Hache que no tiene desperdicio.

Y sin embargo, sin que sepamos siquiera cuánto humor había en la declaración de los “borrachos del Twitter” a ABC, el titular de la entrevista circula por la red sólo para que decidas si Dani Rovira merece la muerte o todo lo contrario. La verdad es que parece que su declaración humor contenía poco, luego realmente puede que sí esté traumatizado después de todo…

Entre tanta amargura, sólo nos cabe desear que sea todo una estrategia para tenernos el día 4 pegados a los premios Goya. Esperemos que después de esto actualicen ese guión ya cerrado, y que humor haya un rato. ¿No es lo que todo el mundo quiere, reírse?