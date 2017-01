El equipo de Trump explica por qué no ha invitado a Kanye West a su bienvenida como presidente

La lista de artistas invitados a la ceremonia de bienvenida a Donald Trump como presidente es triste, pero ojo, que igual es más una decisión propia de lo que creíamos. Sí, tenemos la lista de artistas que rechazaron actuar o no contestaron a la petición de su equipo. En ella están Céline Dion, Justin Timberlake o Katy Perry. Pero el amigo de Donald Trump “desde hace mucho tiempo” Kanye West simplemente no ha sido invitado. Tal cual. Y la razón es de traca.

Así lo ha declarado Tom Barrack, jefe del comité inaugural presidencial, a la CNN: “No le hemos pedido que venga. Él mismo se considera un amigo del presidente electo, pero no es el sitio. El sitio que tenemos para el entretenimiento está completo, es perfecto, va a ser típica y tradicionalmente americano, y Kanye es un gran tipo pero no le hemos pedido que actúe. Seguimos adelante con nuestra agenda”. Tom Barrack no parece un experto en comunicación pese a su cargo, pues de sus palabras se desprende la idea de que Kanye West no es lo suficientemente “americano” para ser invitado a este evento. Él, que nació en Atlanta y se crió en Chicago, ha vendido millones de copias en Estados Unidos y tanto bien ha hecho a la cultura de este país dentro y fuera de sus fronteras.

Entre los artistas que actuarán en la inauguración están Toby Keith, The Rockettes, The Mormon Tabernacle Choir y Jackie Evancho. Mientras, Gorillaz sacan single coincidiendo con la llegada de Trump y se rumorea que Arcade Fire podrían hacer lo mismo, aunque no sería una canción de su inminente disco, sino un tema suelto.