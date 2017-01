Arcade Fire lanzan nuevo single, ‘I Give You Power’, junto a Mavis Staples

Hace unos minutos Arcade Fire han lanzado un nuevo single. Se titula ‘I Give You Power’ y cuenta con una colaboración de la venerable cantante soul y blues Mavis Staples. Es una exclusiva de Tidal. Se trata de un tema de espíritu funk, haciendo confluir tanto a James Brown como a LCD Soundsystem (la producción remite sobre todo a estos últimos, por lo que intuimos que quizá se trata una nueva colaboración con James Murphy, que ya trabajó en ‘Reflektor‘).

Hace unos días el actual batería de la banda, Jeremy Gara, afirmó que el nuevo disco de la banda de Montreal estaba grabado, en plen proceso de mezcla. Su fecha probable de salida es a finales de año.

Por eso, y de acuerdo con ciertos rumores que surgían esta tarde con la aparición de un nuevo tema de Gorillaz, esta sorpresa parece tener más que ver con la inminente investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, máxime si atendemos a una letra que dice “te di el poder, pero puedo quitártelo”. Momentos después, han indicado en Twitter que los beneficios obtenidos por la canción irán para una asociación llamada ACLU (American Civil Liberties Union) una asociación centenaria dedicada a luchar por los derechos individuales y garantizar las libertades en EE UU.

Arcade Fire actuarán en la próxima edición de Primavera Sound 2017.

It's never been more important that we stick together & take care of each other.

Love, Mavis Staples and Arcade Firehttps://t.co/4pz2rgNjYi

— Arcade Fire (@arcadefire) January 19, 2017