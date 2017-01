Future Islands presentarán su nuevo disco en Barcelona

Según informa la promotora del evento, Houston Party, la banda de Seattle Future Islands presentará su nuevo disco en la ciudad de Barcelona el próximo día 6 de mayo. Tendrá lugar en la Sala 1 de Razzmatazz y será la única fecha en nuestro país del grupo en la minigira europea que realizarán en la próxima primavera, que pasará por Berlín, París, Dublín, Londres y otras ciudades británicas. Habrá una pre-venta exclusiva de entradas el próximo lunes 23 de enero a través de Songkick, si bien a partir del miércoles 25 estarán también disponibles en otros canales, como Ticketea.

Por el momento no hay más detalles sobre ese nuevo álbum, pero desde Houston Party aseguran que volverá a editarse a través del sello 4AD y que se ofrecerá información sobre el mismo en los primeros días de febrero.

Ese disco será la continuación del notable ‘Singles‘ (2014), un disco que, tras años luchando por hacerse un hueco en el panorama internacional, al fin logró una gran relevancia gracias a, precisamente, singles tan bonitos y potentes como ‘Seasons (Waiting On You)’ (una de las 200 canciones que han definido los primeros 10 años de esta web), ‘A Dream of You and Me’ o ‘Back in the Tall Grass’. Buena parte de la culpa la tuvo también una aparición televisiva explosiva, en la que su carismático líder Samuel T. Herring dio muestras de su increíble capacidad escénica. Nunca está de más recordarla.