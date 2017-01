‘Mabuse’: la misteriosa pregunta sin responder de Los Punsetes

El 10 de marzo, Los Punsetes edita nuevo álbum, ‘¡Viva!’, que contiene títulos de nuevo fascinantes como ‘Tu puto grupo’, ‘Humanizando el polígono’ o ‘La pereza que me da’. El primer adelanto -que no primer single- del disco no es ninguna de estas canciones sino ‘Mabuse’, que sale oficialmente el viernes pero Disco Grande de Radio 3 ya ha estrenado.

‘Mabuse’, que recibiría su título del nombre de Doctor Mabuse, el maestro del disfraz que popularizó Fritz Lang en la gran pantalla en los años 20, es un perdigón punk-pop en la línea del grupo, interpretado por Ariadna, con guitarras voluminosas y sin estribillo diferenciado, que plantea en su letra a un personaje en marcha después de lo que parece un rechazo. Este personaje es una “sombra en la pared” después de una “pregunta que te hice / que no supiste responder” y deja sus discos a su novia, sus libros a sus hijos y sus hijos a su novia “para que puedan poner discos”.

La frases finales de ‘Mabuse’ plantean otra situación en la que el narrador de la canción aparentemente expresa su inseguridad ante su propia creatividad. “Tres o cuatro canciones a medias, pa leerlas no están mal”, canta, “que hablan de cosas que parecen serias / pero en el fondo dan igual”. ¿Un metacomentario del propio repertorio punsetiano? ¿Una crítica de la canción pseudo-política que emerge actualmente? ¿Qué pregunta planteada por nuestro protagonista deja su receptor o receptora sin responder?

Puedes escucharla aquí a partir del minuto 28.