Otro fallo de vestuario de Britney en Las Vegas: se le escapa la falda

Este mes, Britney Spears ha retomado su residencia en Las Vegas, que termina este año. Durante su último concierto, como informa Vertele, nada más empezar a Britney ya le falló el vestuario, pues directamente perdió su falda durante el número de ‘Work Bitch’. A este paso terminamos antes diciendo qué no le pasa a Spears durante sus conciertos recientes: cuando no se tuerce un tobillo a Britney se le suelta el sujetador y cuando no, le falla el atrezzo o ha de abortar una pirueta hacia atrás por culpa de su becario. Aunque Spears tiene suerte de que le pasen cosas en concierto: con lo aislada que está en Las Vegas del resto de sus fans en todo el mundo y las paupérrimas ventas que ha registrado su último disco, ‘Glory‘, a la intérprete de ‘Toxic’ no es que le venga mal precisamente un poco de publicidad.

Lo que no va a perder Britney es la cabeza por el biopic sobre su vida que ha preparado Lifetime, ‘Britney Ever After’, que no tiene muy buena pinta por lo que podía deducirse de las primeras imágenes filtradas de la grabación y que tiene incluso menos buena pinta si cabe ahora que se ha dado a conocer el primer tráiler oficial de la película.

Ninguna de esta publicidad, sin embargo, salvará del fracaso a ‘Slumber Party’, el último single de Britney con Tinashe, ausente desde hace tiempo de las listas de éxitos estadounidenses, por no hablar del resto. ¿Moverá ficha su sello con alguno de sus otros posibles singles?