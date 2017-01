Escucha ‘Espiritu olímpico’ y ‘Voy a por tabaco’ de Los Planetas

Esta tarde, DiscoGrande de Radio 3 ha estrenado el nuevo 7″ de Los Planetas, que incluye dos temas, ‘Espíritu olímpico’ y ‘Voy a por tabaco’. Ya puede oírse online a partir del minuto 20 del correspondiente podcast que encontraréis también bajo estas líneas. El álbum sale en marzo. Es el primero en siete años, lo cual es solo una de varias razones por la que el regreso de la banda autora de ‘Un buen día’ es totalmente necesario.

De momento, el single (con ambos temas) está disponible en preventa y su salida se producirá el 27 de enero tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. ‘Espíritu olímpico’ es una canción de amor marca de la casa, con coros de Ana Fernández de La Bien Querida y punteos jangle-pop al servicio de unos versos adaptados del flamenco como es habitual de un tiempo a esta parte en el grupo, dejando frases tan hermosas como “tus ojos y los míos se han enredado como zarzamoras en el vallado” o “aunque tengas más amores / que flores tiene un almendro / ninguno de ellos te quiere / como yo te estoy queriendo”.

Por su parte, ‘Voy a por tabaco’ -que no irá en el álbum según Julio Ruiz- es una balada post-rock de paisajes sombríos y sin grandes momentos de apoteosis, más bien de abatimiento por la relación rota que describe la letra en frases como “no me voy a detener por nada / hasta que esté tan lejos que parezca que no existo” o “no voy a darte otra explicación / estoy cansado de insultos y de palizas / y me da igual si tu tienes razón / me da igual lo que digas, lo que no digas”.

‘Espíritu olímpico’ ha sido grabado en el Refugio Antiaéreo por Jaime Beltrán y Carlos Díaz y masterizado por Simon Heyworth en Super Audio Mastering. La producción ha corrido a cargo de Los Planetas. Por su parte, el diseño gráfico es de Loreak Mendian. Youth ha masterizado ‘Espíritu olímpico’.