Presumido / Vendetta

En abril del año pasado, en la sección de comentarios de nuestra sección “revelación o timo” no hubo duda con Presumido: revelación. El dúo de Tarci Ávila (ex Eladio y los Seres Queridos o Igloo) y Nacho Dafonte presentaba entonces un single como un sol de bueno, ‘Ahógate’, que, en la línea del synth-pop melódico europeo de los ochenta, contiene un estribillo que más que eso es una conjura mágica como de ritual de sacrificio, como de hecho sugieren antes sus estrofas (“después de abrir las aguas, noté que balbuceabas / y pensé en tus pies… y los até”).

Son este tipo de imágenes las que evoca Presumido en sus letras, tan siniestras como los visuales que suelen ilustrar sus conciertos o como sus primeras canciones, editadas en 2014 en un EP, ‘Ahora mejor’, que suena hoy algo lejos de sus posibilidades comerciales, aunque todavía conectadas al “darkwave” europeo que tanto parece haberle influido en su debut. La guitarrera ‘No vuelvas’ y ‘Cosas raras’, que sonaba como una colaboración entre Fasenuova y El Columpio Asesino, siguen siendo buenas canciones, pero ‘Vendetta’ confirma que el dúo ha hallado su hueco en un pop oscuro (¿gótico como ese retrato americano que reproduce en su portada?) muy bien traído en canciones como la post-rock ‘Autismo contigo’, en la que el dúo se retrata degustando “huevos con entrañas”, sangre a modo de licor y arañas de postre; o en la bonita nana ‘D.E.P’.

La mejor canción de Presumido, ‘Necrotú y yo’, directamente nos habla de la muerte y es una composición majestuosa, emocionante, de letra casi baudeleriana sobre la marcha de un amor romántico que sitúa a nuestro narrador esperando a su amante “en el jardín de mi habitación / plantando rosas negras en mi colchón” y preguntándose si la ausencia física entre ambos puede interrumpir su amor. El puente hacia el estribillo final parece contener cierta ironía, pues la frase “en un necrocolchón, bajo el necrosol, plantando necroflores para ti” parece una parodia del amor idealizado que plantea la letra, pero Presumido logra sencillamente aquí una gran canción de amor, una de las mejores de 2016 y, en pocas palabras, un clásico que Los 40 Principales no tiene ninguna razón para ignorar ahora que supuestamente se ha vuelto “indie”.

La fórmula de Presumido bebe de influencias que van más allá de las que el dúo cita en las entrevistas (Kraftwerk, Depeche Mode, Björk, Moderat), como son los ochenta más oscuros, gélidos y olvidados de Camouflage, B-Movie o Clan of Xymox, pero el mérito es que lo hace cantando en castellano y a través de canciones decididamente pop, un poco OBK por momentos, aunando a menudo influencias tan dispares como Zoot Woman, el shoegaze y el estribillo llenaestadios en una sola canción como hace en ‘Caigo y me levanto’ o recordando a la radiofórmula ochentera tipo Duran Duran en ‘Animal Collective’. Estas influencias, sin embargo, no siempre desembocan en canciones memorables, como sucede en ‘El naufragio de la Girona’, de épica forzada, o ‘Bla Bla Bla’, que es como una “power ballad” producida por Nine Inch Nails pero sin gancho.

Podemos celebrar que Presumido no haya caído en lo fácil, que hubiera sido reproducir la fórmula de Depeche Mode y venderla en disco como si fuera original, pero ‘Vendetta’ sigue siendo un debut prometedor más que un golpe de mesa contundente, pues por muy frescas que sean sus influencias -cuando Presumido recuerda a los de Martin Gore lo hace manejando texturas más similares a un ‘I Want It All’ que a un ‘Enjoy the Silence’ y cuando no, remite más bien a The Knife o a Zola Jesus- estas resultan vacías si no vienen acompañadas de grandes canciones a la altura. En ‘Vendetta’ hay varias incontestables y varias no tan buenas y el conjunto revela a un grupo con enorme talento y visión al que todavía le falta entregarnos algunas de sus mejores canciones. Dicen que la venganza se sirve fría, ¿no es cierto?

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Necrotú y yo’, ‘Vendetta’, ‘Ahógate’, ‘Caigo y me levanto’

Te gustará si te gusta: Depeche Mode, Björk, The Knife, el “darkwave” europeo de los 80

Escúchalo: Spotify